 

Мнение: Damas de Blanco

13.08.2020, 5:00, Разное

Это протест "Женщин в Белом" в Белоруссии против жестокости милиции и ОМОНа.

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А это протест "Дамы в Белом" или Damas de Blanco на Кубе.
Damas de Blanco – неправительственная организация женщин-диссидентов выступающая за смену власти на Кубе.

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А это протест "Дам в Белом" в Венесуэле по странному стечению обстоятельств выступающих за свержение действующего президента Венесуэлы.

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А это Никарагуа, где правит ненавистный "Дамам в Белом" режим сандинистов во главе с Даниэлем Ортегой.

На самом деле, страны могут меняться, а вот технология работы нет.

Представитель организации "Дамы в белом" выразила в четверг надежду, что кубинский народ "проснется и избавится от тирании Кастро", получив награду от Государственного департамента за мужество. Группа выступает в защиту прав человека.
Джулия Нуньес, жена бывшего политического заключенного Адольфо Фернандеса Сайнса, сказала, что при получении награды она испытала сильные эмоции, «не из-за меня, потому что я здесь (в Соединенных Штатах), а из-за«Дам в белом», которые все еще борются на Кубе за свобода политических заключенных, которые остаются в тюрьмах''. Заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Уильям Бернс, вручая награду, сказал, что «Дамы в белом» «отличились не только своей глубокой приверженностью политическим заключенным, но и своим мужеством в защите прав человека".

* * *

А вот как с "Женщинами в Белом" работают на Кубе.

Для этих целей у кубинцев есть отдельные подразделения женщин-полицейских, которые "белое не одевают".

Источник: Colonel Cassad



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