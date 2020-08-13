Россия (обидчиво): как Соединенные Штаты смеют ставить под сомнение нашу непроверенную вакцину от COVID

13.08.2020, 4:53, Разное

Tom Sykes Aug. 12, 2020

РФ заявила, что США ведут «информационную войну» по поводу предполагаемой вакцины от COVID-19, и отвергла международную критику ее быстрой разработки, заявив, что она безопасна и работает. Во вторник РФ объявила, что ее вакцина, которую, по словам Владимира Путина, ввела себе его дочь, была одобрена регулирующими органами. Новость вызвала широкую критику, поскольку вакцина быстро прошла клинические испытания фазы 1 и 2 на небольшом количестве людей, но никаких данных о них еще не опубликовано. Однако Кирилл Дмитриев, исполнительный директор российского фонда национального благосостояния РФПИ, который поддерживает вакцину, получившую название «Спутник V», в честь первого в мире спутника, запущенного Россией в 1957 году во время космической гонки холодной войны, сказал CNBC: «Это [объявление] действительно разделило мир на страны, которые думают, что это отличная новость … и некоторые американские СМИ и некоторых американцев, которые фактически ведут полномасштабную информационную войну против российской вакцины». Он добавил: «Мы не ожидали ничего другого, мы не пытаемся убедить США. Наша точка зрения заключается в том, что у нас есть эта технология, она может быть доступна в вашей стране в ноябре/декабре, если это устроит ваш регулирующий орган». … (в то время как) скептически настроенные люди не будут получать её , и мы желаем им удачи в разработке их собственной вакцины». Он признал, что РФ необходимо поделиться данными о вакцине, заявив, что это «обоснованная критика», что она еще не сделала этого и что «все это будет опубликовано в августе». РФ занимает четвертое место в мире по количеству подтвержденных случаев коронавируса – более 900, 000 случаев по состоянию на среду. Официальное число погибших составляет 15 260 человек.