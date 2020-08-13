 

Россия (обидчиво): как Соединенные Штаты смеют ставить под сомнение нашу непроверенную вакцину от COVID

13.08.2020, 4:53, Разное

Tom Sykes  Aug. 12, 2020 

РФ заявила, что США ведут «информационную войну» по поводу предполагаемой вакцины от COVID-19, и отвергла международную критику ее быстрой  разработки, заявив, что она  безопасна  и работает. Во вторник РФ объявила, что ее вакцина, которую, по словам Владимира Путина, ввела себе  его дочь, была одобрена регулирующими органами. Новость вызвала широкую критику, поскольку вакцина быстро  прошла клинические испытания фазы 1 и 2 на небольшом количестве людей,  но никаких данных о  них еще не опубликовано. Однако Кирилл Дмитриев, исполнительный директор российского фонда национального благосостояния РФПИ, который поддерживает вакцину, получившую название «Спутник V», в честь первого в мире спутника, запущенного Россией в 1957 году во время космической гонки холодной войны, сказал CNBC: «Это [объявление] действительно разделило мир на страны, которые думают, что это отличная новость … и некоторые американские СМИ и некоторых американцев, которые фактически ведут полномасштабную  информационную войну против российской вакцины». Он добавил: «Мы не ожидали ничего другого, мы не пытаемся убедить США. Наша точка зрения  заключается в том, что у нас есть эта технология, она может быть доступна в вашей стране в ноябре/декабре, если это устроит  ваш  регулирующий  орган». … (в то время как) скептически настроенные  люди не  будут получать её , и мы желаем  им  удачи в разработке их собственной вакцины». Он признал, что РФ необходимо поделиться данными о вакцине, заявив, что это «обоснованная критика», что она еще не сделала этого и что «все это будет опубликовано в августе». РФ занимает четвертое место в мире по количеству подтвержденных случаев коронавируса – более 900, 000 случаев по состоянию на среду. Официальное число погибших составляет 15 260 человек.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Ученые: Мужчины чаще женщин видят эротические сны

11.08 / Мнение: Новых белых людей легко узнать

19.07 / Мнение: О третьем и четвёртом пути заражения новым коронавирусом

29.07 / Мастера конспирации: первые фото Риты Оры с новым бойфрендом-режиссером

02.07 / Мнение: Условности

30.07 / Для Боярского стали сюрпризом долги за услуги ЖКХ: Меня вряд ли нашли бы

04.07 / «Не забывайте, чей хлеб кушаете, пацаки»

23.07 / «Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке смирно»

01.08 / Савельева не жалеет о романе с Ягудиным: Мы оба от этого выиграли

23.07 / Мнение: Дегтярев – плохой знак. Прогноз для Хабаровска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска