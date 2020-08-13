Помпео озвучил угрозы в адрес России
13.08.2020, 4:30, Новости дня
России «придется заплатить огромную цену», если подтвердятся слухи о ее «сговоре» с боевиками в Афганистане, сообщил глава Госдепа Майкл Помпео.
По его словам, если российская сторона «предлагает деньги за убийство американцев или вообще людей с Запада, то придется заплатить огромную цену».
Помпео сообщил, что сообщил об этом главе МИД РФ Сергею Лаврову. Кроме того, руководитель Госдепа сказал, что американские военные «говорили» с российским военным руководством, передает РИА «Новости».
«Мы не будем это терпеть», – сообщил он.
Напомним,советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен также заявил, что Россия «заплатит цену», если информация о «сговоре» подтвердится.
Издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане».
В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств информации о якобы «сговоре».
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет