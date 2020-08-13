 

Помпео озвучил угрозы в адрес России

13.08.2020, 4:30, Новости дня

России «придется заплатить огромную цену», если подтвердятся слухи о ее «сговоре» с боевиками в Афганистане, сообщил глава Госдепа Майкл Помпео.

По его словам, если российская сторона «предлагает деньги за убийство американцев или вообще людей с Запада, то придется заплатить огромную цену».

Помпео сообщил, что сообщил об этом главе МИД РФ Сергею Лаврову. Кроме того, руководитель Госдепа сказал, что американские военные «говорили» с российским военным руководством, передает РИА «Новости».

«Мы не будем это терпеть», – сообщил он.

Напомним,советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен также заявил, что Россия «заплатит цену», если информация о «сговоре» подтвердится.

Издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане».

В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств информации о якобы «сговоре».



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