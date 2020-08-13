Мнение: Коротко по Белоруссии. 12.08.2020

13.08.2020, 3:50, Разное

Коротко по развитию событий в Белоруссии.

1. Российские СМИ сообщают, что якобы достигнута договоренность об освобождении ранее задержанных ЧВКшников и они до конца недели поедут обратно в Россию. Хорошо если так, тем более, что сегодня же Украина направила в Минск официальный запрос на их выдачу.

Я все же полагаю, что Батька не самоубийца и ЧВКшники уедут в Москву, а не в Киев, иначе он получит санкции не только с Запада, но и с Востока.

Посол Мезенцев также заявил, что взаимодействие российских и белорусских силовых структур позволит в ближайшее время снять с ЧВКшников все обвинения. От России вопросом освобождения ЧВКшников занимается Следственный Комитет.

Также МВД Белоруссии после жалоб российских журналистов попавших под горячую руку ОМОНа, пообещало журналистов больше не бить. Но только тех, кто не будет влезать в протесты. Толстый намек, что тех, кто будет влезать, тех бить будут. Хотя министр МВД и против этого. Но лучше не влезать.

В общем, тем журналистам, которые будут в ближайшие дни работать в Минске, стоит быть аккуратнее, ОМОНовцы там сейчас нервные.

2. Порошенко осудил применение силы в Минске и призвал Лукашенко к повторным выборам. Зеленский также до сих пор не признал победу Лукашенко, причем как следует из заявлений украинской прессы, признавать Лукашенко не рекомендовали из Вашингтона.

Ну что Батька, помогли тебе твои "партнеры"? Вот так все и проявляется в кризисный момент.

3.В Минске за участие в беспорядках были задержаны 2 украинца https://russian.rt.com/ussr/news/773339-minsk-zaderzhanie-ukraina из организации "Восток SOS" https://vostok-sos.org/ Долго рассказывать про эту организацию не буду, просто приведу список ее "партнеров".



Как говорится, клейма негде ставить. На сайте там еще много прекрасного, может даже отдельный пост про этих грантоедов потом сделаю.

Тот случай, что если бы кто-то из этих деятелей потерялся бы в белорусских лесах, то я бы совсем не стал переживать по этому поводу.

Также на Белте выложили фрагмент допроса https://www.belta.by/video/getRecord/6194/ одного из организаторов беспорядков, который занимался координацией действий во время протестов 9-10 августа.

4. В ООН требуют от Лукашенко освободить всех задержанных, а Прибалты предлагают сценарии с мягкой передачей власти оппозиции. В Европе нарастают требования ввести санкции против Лукашенко и белорусских силовиков. Макрон в беседе с Путиным выразил обеспокоенность ситуацией в Белоруссии и призвал к диалогу Лукашенко и оппозиции. Сбежавший из Белоруссии Цепкало создал "Фронт Национального Спасения" и рассуждает о необходимости "правительства в изгнании". Штаб сидящего в СИЗО Бабарико признал сидящую в Литве Тихановскую президентом Белоруссии. В целом, отбив первый штурм, Лукашенко теперь будет сталкиваться с долговременной осадой в условиях подточенной легитимности и разогретого общества, на фоне коронавирусной эпидеии и экономического спада. Задачи ему предстоит решать сложные, чтобы обеспечить себе политическое самовыживание. И вряд ли решение лежит в русле продолжения той политики, которая проводилась до выборов. Что-то менять придется.

5. В Минске ОМОН открыл огонь из помповых ружей резиновыми пулями по людям, которые с балкона кидали в них бутылки, во время задержания. В Барановичах был совершен наезд на сотрудника милиции. В ответ был огонь на поражение, машине прострелили колесо, но водитель скрылся, сейчас его ищут. Опять же повторюсь, наезды машин на ОМОНовцев лишь ускоряют переход к решению вопросов огнем на поражение. Ничем кроме трупов это конечно же закончится не может. То, что трупов пока что почти нет, это скорее заслуга белорусских силовиков, в иных, менее цивилизованных странах, уже бы вовсю валили направо и налево (смотри Андижан https://centre1.com/uzbekistan/andizhan-13-maya-2005-goda-pomnite/ или военный переворот в Египте https://cutt.ly/8d2noEv, где счет трупов шел на сотни, причем ответственные лица в дальнейшем спокойно правили, а в Египте главный ответственный за бойню в Каире правит до сих пор и вполне рукопожат в лучших домах – это просто к вопросу о "кровавом Батьке"). в Белоруссии, несмотря на все эксцессы, по сравнению с "образцами", пока что лайтовый вариант. Но это конечно не всем нравится и еще есть время счастливо устремиться в очередное кровавое месиво, особенно если "неизвестные снайперы" подъедут. Стоит также отметить, что в полноценную забастовку оппозиция не смогла и предприятия как работали так и работают – это к вопросу о том, что "все против Лукашенко" – если все против, то почему нет полноценной общенациональной забастовки?

6. Спиваков сегодня публично отказался от ордена, который ему вручили в Белоруссии в 2014 году, заявив, что Лукашенко стал "черной силой". Когда примерно также разгоняли людей в Минске в 2017 году, он его почему то сдавать не спешил. Видимо если немного избивать, то можно. Осталось узнать, с какого кол-ва теряется рукопожатность. Должна же быть какая-то градация. Вот если 100 человек отлупить, то это норм, а если 200, то это уже нехорошо.

7. Насчет заглавной фотографии хотелось бы отметить, когда говорят про "пророссийские протесты", то почему то не показывают хотя бы одного фото с российскими флагами, а вот под змагарскими найти не трудно. Я вот просмотрел за эти дни массу фото и видео из Минска и других городов и не видел ни одного российского флага на протестах, кроме того мутного видео, якобы с российским ОМОНом в Минске. Где-же пророссийские протесты под российскими флагами, когда они так нужны?