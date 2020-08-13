Мишустин прибыл на Дальний Восток
13.08.2020, 3:48, Новости дня
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл на Дальний Восток, сообщают информационные агентства.
Мишустин начинает рабочую поездку по Дальнему Востоку с Чукотского автономного округа. Это первый визит Мишустина на Чукотку как главы кабмина, передает РИА «Новости».
В Анадыре премьер посетит социальные и производственные объекты, встретится с руководителем региона Романом Копиным. Как ожидается, премьер проведет совещание.
В ходе рабочей поездки он также побывает в Камчатском крае, Магаданской и Амурской областях.
Напомним, рабочая поездка Мишустина на Дальний Восток состоится 13–18 августа.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет