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13.08.2020, 3:48, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл на Дальний Восток, сообщают информационные агентства.

Мишустин начинает рабочую поездку по Дальнему Востоку с Чукотского автономного округа. Это первый визит Мишустина на Чукотку как главы кабмина, передает РИА «Новости».

В Анадыре премьер посетит социальные и производственные объекты, встретится с руководителем региона Романом Копиным. Как ожидается, премьер проведет совещание.

В ходе рабочей поездки он также побывает в Камчатском крае, Магаданской и Амурской областях.

Напомним, рабочая поездка Мишустина на Дальний Восток состоится 13–18 августа.



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