Дональд Трамп призвал к возвращению американских детей в школу

13.08.2020, 3:45, Новости дня

Президент Дональд Трамп в среду вновь подтвердил свое намерение способствовать открытию американских школ в новом учебном году. Трамп сказал об этом во время мероприятия под названием «Дети прежде всего: безопасное возвращение американских детей в школу», которое прошло в Белом доме днем в среду.

В открытой дискуссии приняли участие родители, ученики и учителя, поддерживающие идею о возобновлении школьных занятий. Помимо Трампа, на мероприятии также присутствовали вице-президент Майк Пенс, советники президента Келлиэнн Конуэй и Скотт Атлас, а также министр образования Бетси Девос.

«Президент Трамп считает, что американские школы должны вновь открываться, потому что он руководствуется научными данными, которые показывают, что коронавирус представляет собой чрезвычайно низкий риск для детей, и на самом деле дети подвергаются большему риску, когда их заставляют оставаться дома», – говорится в сообщении Белого дома.

«Президент поддерживает родителей, давая им возможность принять лучшее решение для их детей», – добавили в Белом доме.

Трамп выразил солидарность с властями штатов, выделив 13 миллиардов долларов на поддержку школьного образования, и призвав Конгресс ассигновать дополнительно еще 105 миллиардов, 70 из которых должны будут пойти на нужды школ К-12, в которых предусмотрено 12 лет обучения.

«У наших школ и наших штатов есть ресурсы для безопасного открытия, и мы призываем Конгресс сотрудничать с нами, чтобы выделить еще 105 миллиардов долларов. Мы уверены, что сможем безопасно открыть наши школы. Мы знаем, что это будет лучше для наших детей. Мы не хотим, чтобы они отставали в учебе, но мы также не хотим, чтобы наши дети пропускали психологические консультации, услуги для детей с особыми потребностями, а также программы питания, доступные только в школах. Возвращение наших детей в школу… также важно для работающих семей. Только около 20% родителей-одиночек могут работать удаленно. Чтобы снова открыть Америку, мы должны открыть американские школы», – заявил вице-президент Майк Пенс.