Брифинг в Белом доме: Трамп пообещал простить отсроченные налоги на работодателей

13.08.2020, 3:45, Новости дня

Президент Дональд Трамп в среду пообещал, в случае своего повторного избрания на пост президента, «полностью простить все отсроченные налоги» на работодателей, которые идут в фонд социального страхования. Трамп заявил об этом, выступая на пресс-конференции в Белом доме.

«Когда мы выиграем выборы, когда я выиграю выборы, я целиком и полностью прощу все отсроченные налоги [на работодателей]. Эти деньги будут поступать из общего фонда без какого-либо воздействия на социальное обеспечение. Мы не будем касаться социального обеспечения», – подчеркнул Трамп.

«Я с первого дня сказал, что мы будем защищать социальное обеспечение, мы собираемся защитить наших людей, и социальное обеспечение – это одна из вещей, которая будет защищена. Люди с хроническими заболеваниями будут защищены. [Программа] “Медикер” будет защищена», – пообещал президент, имея в виду систему медицинского страхования для людей старше 65 лет.

Трамп также прокомментировал рост фондового рынка в последние дни. По его словам, «скачок фондового рынка сигнализирует о V-образном восстановлении, более сильном, чем у наших конкурентов в любой точке мира. Мы будем лидировать во всем мире. Япония будет на втором месте», – заявил Трамп.

Президент также подверг критике демократов, которые, по его словам, «хотят использовать государственную почтовую службу при голосовании» 3 ноября. По словам Трампа, это «будет величайшее мошенничество в истории выборов».

«Когда вы всегда говорите о России, Китае, Иране, о голосовании…. Самая большая проблема заключается в демократах, а не в Китае, России и Иране», – заявил Трамп.

Трамп также подверг критике Джо Байдена и Камалу Харрис, которая на этой неделе официально вошла в команду претендента на пост президента от Демократической партии в качестве кандидата в вице-президенты США.

«Послушайте, он сделал выбор. Он выбрал ее. Я наблюдал за ней. Я наблюдал, как ее результаты в опросах падают почти до нуля. И она ушла рассерженная…. Байдену никто не говорил ничего более оскорбительного, чем [говорила] она. Она говорила о нем ужасные вещи… И вот вдруг она баллотируется на пост вице-президента, говоря о том, какой он [Байден] замечательный», – заметил Трамп.

По мнению президента, Байден сделал «очень необычный» выбор, поскольку Камала Харрис в прошлом говорила о нем «плохие, ужасные вещи».