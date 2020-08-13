Маленькая политизация

13.08.2020, 3:15, Разное

На довыборы в Москве в двух округах выставились рекордные 44 кандидата. Независимых снова пытаются не допустить.

В сентябре состоится единый день голосования. Будут избраны 20 глав субъектов (18 прямым способом и 2 непрямым), а также пройдут выборы в законодательные органы 11 регионов. Особое внимание будет приковано к довыборам в Государственную думу по Курской, Пензенской и Ярославской областям, а также Татарстану.

Но мало кто знает, что выборы в сентябре состоятся и в столице России. В связи с тем, что несколько муниципальных депутатов сложили свои мандаты, в двух московских районах, Бабушкино и Марьино, освободились четыре вакантных места, по два в каждом. В каждом районе примерно по 30 000 избирателей. Очередные, то есть запланированные, муниципальные выборы в Москве должны пройти в 2022 году. А замена выбывшим депутатам состоится через месяц.

По официальным данным Московской избирательной комиссии, на оба района выдвинулись 44 кандидата! Для уровня муниципальных довыборов это очень много. В Бабушкинском районе должны были схлестнуться не только партии (ЛДПР, КПРФ, «Яблоко» и «СР»), но и самовыдвиженцы без партий, поддержанные разными политическими силами. При поддержке «Яблока» и «Городских проектов» выдвинулись по два кандидата, а также попробовал себя на выборах один нацбол (Национал-большевистская партия — организация, запрещенная в Российской Федерации. — Ред.). Коммунисты и справедливороссы тоже выдвинули двоих, а единственным исключением стали жириновцы — один кандидат.

Похожий расклад и в Марьине. «Яблоко» выставило двух кандидатов, ЛДПР — одного, КПРФ — двух. Особой изюминкой округа стали спойлеры для партии Зюганова — «коммунисты России», у которых два кандидата. Отдельного внимания заслуживают молодые сторонники Егора Жукова и Либертарианской партии России, которые вдвоем решили побороться за статус депутатов в Марьине. И только один из них — Станислав Топорков получил регистрацию. Второму, Даниле Антонову, было отказано из-за подписей.

Почему довыборы, которые в обычное время не привлекают к себе внимания, стали полем настоящей конкуренции?

Причин тому несколько, но главная из них — влияние митингов в Хабаровске и Беларуси.

На протяжении 22 дней жители Хабаровска выходили на улицы и отстаивали свои права единым фронтом. Одновременно с этим многотысячные митинги проходили по всей Беларуси.

И когда в РФ «обновляют» не только Конституцию, но и избирательное законодательство, последним оплотом конкурентных и доступных выборов становится муниципальный уровень. Выборы в городской парламент или Госдуму требуют большого количества собранных подписей для регистрации, серьезных денежных и людских ресурсов. Муниципальный уровень доступнее, не требует больших финансовых вложений, ведь главное тут — это общение с жителями района, решение их проблем и умение доносить свои мысли до широкого круга людей.

Пример Хабаровска показал, что с людьми надо считаться, что есть запрос на независимых политиков. Митингующие мирно продемонстрировали свое несогласие и «подмигнули» всей стране, что за свои права надо бороться, а терпеть беспредел больше нет сил. Это был сигнал, который восприняли все. Поэтому в далекой Москве, в Бабушкинском и Марьине такая палитра идеологических кандидатов — сторонники Максима Каца, «яблочники», коммунисты, спойлеры коммунистов, либертарианцы, запрещенные нацболы и др.

Для кого-то довыборы в Москве могут стать последней возможностью запрыгнуть в уходящий поезд политики, цена билета на который становится в РФ все выше с каждым годом. Но может быть слишком поздно, ведь 2020 год по-настоящему исторический — не только из-за глобальных проблем и пандемии, но и потому, что РФ в этом году стала другой страной. Скорость изменений избирательной системы и законодательства опережает запросы общества, да и давно не соответствует им. Если захотят, то отменят или усложнят муниципальные выборы в 2022 году. Поэтому так много кандидатов решили поспешить сейчас и попробовать себя на довыборах, пока вся РФ следит за Хабаровским краем и началась медленная реполитизация выборов.

Люди начали интересоваться политикой. Канал Алексея Навального смотрят как альтернативу телевизору, а его короткие видео распространяют люди пожилого возраста в WhatsApp. Главный конкурент телевизора, YouTube, давно стал политизированным. Политика больше не считается чем-то грязным, а откровенное незнание политической обстановки в стране становится предметом насмешек, особенно когда известные блогеры в инстаграме рекламируют поправки в Конституцию. Документальные фильмы Алексея Пивоварова, Юрия Дудя и Ксении Собчак на больные и тяжелые темы вроде репрессий попадают в тренды YouTube.

Во многих регионах страны сейчас выдвигаются и пытаются получить регистрацию сотни самовыдвиженцев. Пример Хабаровска стал для них показателем того, что запрос на политику есть, и нынешние парламентские партии ему не отвечают.

Тем не менее, пользуясь отсутствием внимания к московским довыборам, местные комиссии препятствую регистрации независимых кандидатов по обоим районам. Основные причины всё те же, что и на выборах в Мосгордуму в 2019 году, — почерковедческая экспертиза, отсутствие или неправильные данные в базах МВД и ГАС «Выборы» об избирателе.

Поэтому сейчас так важно следить за этой кампанией и освещать ее, рассказывая про все, что происходит в этих двух районах.

Если гражданское общество допустит снятие всех независимых кандидатов, тогда жители Хабаровска зря так долго и сплоченно отстаивали свои права.

Потому что Хабаровский край не побоялся и смог, а Москва может не заметить недопуск своих кандидатов до выборов. Ведь в конечном итоге разве не за представительство и защиту своего губернатора вышли жители Хабаровска? Потому что, какими бы ни были выборы, всегда есть шансы на победу независимых политиков. Но только если их допустят до участия в этих выборах.

Вот актуальные данные по кандидатам.

КОГО НЕ ХОТЯТ РЕГИСТРИРОВАТЬБабушкинский:

Отказ в регистрации: Ротарь Мария, Аксель Михаил

Первичный отказ в регистрации, но успешная защита и общественное внимание помогли получить статус кандидата: Борунов Дмитрий, Егармин Даниил, Немцова Мария, Плетнев Михаил

Зарегистрированы: Барвашова Анна

Марьино:

Отказ в регистрации: Запольнов Сергей, Столь Данила, Антонов Данила

Первичный отказ в регистрации, но успешная защита и общественное внимание помогли получить статус кандидата: Топорков Станислав

Зарегистрированы: Смирнов Сергей

Павел Дубравский

политтехнолог, специально для «Новой»

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