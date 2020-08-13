Помпео не исключил санкций против Белоруссии и приостановки поставок нефти

13.08.2020, 3:08, Новости дня

США могут принять решение о санкциях и приостановки поставок нефти Белоруссии, сообщил глава Госдепа Майкл Помпео.

Он выразил уверенность, что США «рассмотрят каждый из этих вопросов», нужно «отметить критерии».

«Что мы должны сделать не только в одностороннем, но и многостороннем плане, чтобы добиться хороших результатов для белорусских граждан, обернется ли это санкциями или решением по поставкам?» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».

Как сообщил Помпео, «все это предстоит еще определить».

Он сказал, что США «еще не решили, какой подходящий ответ», но намерены «работать с европейскими партнерами» и друзьями, которые «любят свободу и равно обеспокоены произошедшим», передает РИА «Новости».

Помпео заявил, что Вашингтон был «обеспокоен выборами и глубоко разочарован, что они не были более свободными и честными». Он сказал, что «подобное поведение» наблюдалось и раньше.

«Потом мы увидели последовавшее насилие, обращение с мирными протестами совсем не таким образом, каким следует с ними обращаться», – сказал он.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о реакции Запада на протесты в Белоруссии.