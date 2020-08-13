Джо Байден и Камала Харрис впервые выступили на предвыборном мероприятии

13.08.2020, 2:40, Новости дня

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден и его напарница в президентской кампании Камала Харрис впервые появились вместе на предвыборном мероприятии в среду, 12 августа.

Выступая в средней школе Уилмингтона, штат Делавэр, Байден похвалил Харрис как опытного партнера, который поможет ему реализовать повестку дня его политической кампании.

«Я не сомневаюсь, что выбрал подходящего человека, который присоединится ко мне в качестве следующего вице-президента Соединенных Штатов Америки, и это – сенатор Камала Харрис», – сказал Байден, представляя Харрис.

«Она готова делать эту работу в первый же день. Мы оба готовы приступить к работе по восстановлению этой страны», – сказал Байден.

Совместное выступление состоялось всего за несколько дней до того, как Байден официально станет кандидатом в президенты США от Демократической партии. Это решение будет принято на партийном съезде на следующей неделе, который пройдет в значительной степени в виртуальном режиме.

Съезд Республиканской партии, на котором Дональд Трамп будет выдвинут на второй президентский срок, состоится через неделю.

Харрис, 55-летняя сенатор от Калифорнии, была официально избрана в тандем с Байденом после долгого процесса отбора кандидатов. Харрис, первая темнокожая женщина и первая американка азиатского происхождения, претендующая на пост вице-президента – дочь иммигрантов. Ее отец приехал в США из Ямайки, а мать эмигрировала из Индии.

Перед мероприятием возле школы в Уилмингтоне собралась небольшая толпа из нескольких десятков человек, которые держали в руках плакаты в поддержку демократов. Хотя большую часть составляли сторонники демократов, некоторые участники митинга являлись противниками Байдена.

Харрис считается относительно безопасным выбором для предвыборной кампании демократов. На нее демократы будут полагаться, чтобы помочь привлечь голоса афроамериканцев, которые могут оказаться для Байдена важнейшим электоратом в штатах, итоги голосования в которых будут иметь решающее значение.