 

Тео Мудакис: Русская вакцина

13.08.2020, 2:38, Разное

Wed., Aug. 12, 2020

–  У РФ есть вакцина!   И Путин  заверил меня что  это  безопасно!

“Raid” – инсектицид от тараканов



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