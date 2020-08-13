 

США обвинили Иран в захвате судна в международных водах

13.08.2020, 2:30, Новости дня

Иранские военные захватили судно в международных водах, заявило центральное командование вооруженных сил США.

Как сообщила американская сторона, иранские военные «поднялись на борт и взяли под свой контроль» судно Wila, передает ТАСС.

В частности, в захвате участвовали два корабля и иранский вертолет Sea King.

Today in international waters, Iranian forces, including two ships and an Iranian "Sea King" helicopter, overtook and boarded a ship called the 'Wila.' pic.twitter.com/455UQ5jwHT

— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 12, 2020

В 2016 году два катера ВМС США, следовавшие из Кувейта в Бахрейн, оказались в территориальных водах Ирана и были задержаны. На следующий день власти Ирана отпустили военнослужащих ВМС США.



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