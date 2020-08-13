Мнение: О первых выстрелах в собственный народ

13.08.2020, 2:29, Разное



Фото © Reuters.

Ну вот уже дело и до прямой стрельбы «в народ» дошло в союзной Беларуси. То есть, послевыборный протест оставался мирным – и то весьма относительно – лишь три дня. После чего предсказуемо перешёл в новую фазу.

Что это может значить?

Пока что стрельба произошла в результате единичного инцидента.

Министерство внутренних дел Беларуси официально подтвердило, что применяет на поражение огнестрельное оружие для подавления протестов, которые продолжаются в стране уже третий день подряд. Как сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сотрудники милиции применяли табельное оружие в Бресте в ночь с 11 на 12 августа, ранив одного из участников протестной акции. По её словам, «на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен».

Также представитель МВД посетовала, что люди нападают на силовиков с использованием личного автотранспорта. По её данным, за сутки «совершено пять умышленных наездов» на сотрудников правопорядка. В Жодино водитель автомобиля Nissan совершил наезд на военнослужащего, после чего cкрылся. Пострадавший с многочисленными травмами доставлен в лечебное учреждение. Всего, по словам Ольги Чемодановой, следственными органами по фактам нападения на сотрудников милиции возбуждено 17 уголовных дел.

Может показаться, что это выводит противостояние в Беларуси на новый уровень, а её официально избранный президент закрепляет за собой репутацию «кровавого диктатора». После чего протестующие неминуемо ожесточатся и… повторится Майдан в его самом страшном виде.

Но – сомнительно. Конечно, тиран Александр Лукашенко задействовал силовые ресурсы для подавления протестов, оказавшихся неожиданно – для него, конечно, – массовыми и повсеместными. Однако пока всё это не выходит за рамки чисто полицейской операции. Причём ограниченной: побитых – несколько сотен, задержанных – около шести тысяч. Можно даже сказать, что сила применяется ограниченно.

Это означает, что вся Беларусь разом не всколыхнётся скорее всего. Хотя и поворчит недовольно на кухнях. А сам протест – без внятной цели, без явных лидеров, без чёткой организации, без внешней поддержки – так или иначе сойдёт на нет. И даже в памяти не останется: ну кто сейчас вспоминает Болотную?

Выходит, Лукашенко всех переиграл? А что дальше? Как скоро начнутся тёрки и разборки на тему кто слил протест?