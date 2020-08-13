Гленн Бек – демократы пугают российским вмешательством, забывая, что Байден «куплен» Китаем

13.08.2020, 2:18, Новости дня

Американские СМИ снова заговорили о вмешательстве РФ в президентские выборы, передаёт Fox News. При этом, как отмечает радиоведущий Гленн Бек, никто в США не пытается всерьёз обеспечить честность выборов: демократы до сих пор не подсчитали голоса, поданные на собственных праймериз, и стремятся навязать Америке голосование по почте, а тесные связи Джо Байдена с Китаем и вовсе никого не интересуют.

MSNBC: Россия активно работает, чтобы, цитирую, «очернить Джо Байдена». Вот мой вопрос к вам: Рон Джонсон, сенатор от Висконсина, тоже активно пытается очернить Джо Байдена — они что, сговорились?

Ведь любой, кто критикует Джо Байдена, работает на Путина! Трудно поверить, что всё это происходит…

Наш друг Гленн Бек следил за всем этим последние четыре года. Он писатель, основатель The Blaze. Вы знаете Гленна Бека, и мы рады, что сегодня он с нами. Большое спасибо, что пришли, Гленн. Что вы об этом думаете?

ГЛЕНН БЕК, радиоведущий: Я живу в мире «Алисы в Стране чудес» — такое ощущение, будто если я что-нибудь выпью, то уменьшусь, а если съем, то вырасту. (Спикер палаты представителей конгресса США. — ИноТВ) Нэнси Пелоси, съешь меня! Это совершенно перевёрнутый мир, Такер!

То, что они говорят, шокирует. РФ может попытаться вмешаться в наши выборы? Как странно! Я ведь говорил об этом ещё в 2014 году, и никто не слушал. Им не было дела. А потом в 2015-м, в 2016-м, 2017-м, 2018-м, 2019-м… И ведь они не одни. Вот Китай — маленькая благочестивая страна, которая думает: «Конечно, мы бы предпочли уже купленного нами Джо Байдена. Но мы никогда не станем строить никакие козни!» Вы уже надели свою китайскую маску? Просто к слову…

(Смеётся.) Нет.

ГЛЕНН БЕК: Это безумие!

Это не просто безумие, это ещё и кое-что очень знакомое. Мы слушали это три года. Кого они надеются привлечь на свою сторону, воскрешая этот нонсенс?

ГЛЕНН БЕК: Хм… недоумков? И правда, недоумков! Все СМИ куплены. Если говорить об изменении исхода выборов, позвольте задать пару вопросов. Почему мы должны прислушиваться к группе людей, которые, кажется, всё ещё считают голоса, поданные на праймериз в Айове? Которые буквально до сих пор считают голоса, поданные на праймериз в Нью-Йорке? Когда же это было? Не несколько часов, а несколько недель назад! 84 тысячи недействительных бюллетеней, посланных избирателям в Нью-Йорке. Недействительные бюллетени для заочного голосования, 84 тысячи! И ещё полмиллиона бюллетеней, разосланных в одном только штате Вирджиния. У вас нет надёжной аппаратуры для этого…

Да.

ГЛЕНН БЕК: А теперь вы хотите это расширить, чтобы все голосовали по почте. И вы также знаете, мы все знаем, что РФ и Китай — да, блин, уже и Англия, наверное! — пытаются посеять хаос. И мы вовсе не пытаемся всерьёз решить эту проблему! Никто не относится к этому серьёзно!

Какое мудрое замечание… Я и не знал про кокус в Айове. В это просто невозможно поверить. С нами был Гленн Бек, который всегда всё разложит по полочкам и подкрепит фактами, которых я не знал.

Дата выхода в эфир 10 августа 2020 года.