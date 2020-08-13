Euronews – Еврокомиссия рассматривает санкции против Минска за «насилие и фальсификацию выборов»

13.08.2020, 2:18, Новости дня

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что президентские выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни справедливыми, и обвинил власти в неприемлемом насилии в отношении протестующих. Еврокомиссия рассматривает санкции в отношении белорусских официальных лиц, передаёт Euronews. В свою очередь, президент Александр Лукашенко назвал беспорядки в стране попыткой госпереворота.

Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных за «полицейское насилие и фальсификацию выборов» в Белоруссии. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. По его словам, выборы в стране «не были ни свободными, ни справедливыми», а власти прибегли к «диспропорциональному и неприемлемому насилию».

ПЕТЕР СТАНО, официальный представитель Еврокомиссии: Невероятные издевательства, репрессии против кандидатов, их команд, против журналистов, блогеров, активистов, мирных манифестантов, уровень насилия после голосования, жестокого насилия — всё это неприемлемо. Мы осуждаем насилие и призываем белорусские власти отпустить всех тех, кого задержали незаконно, исключительно по политическим причинам.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская сейчас находится в Литве, в Вильнюсе официально это подтвердили. Виза позволяет ей оставаться в стране в течение года. Её соратники уверены, что она была вынуждена бежать из-за беспрецедентного давления. Они заявляют о продолжении борьбы за смену власти.

МАРИЯ КОЛЕСНИКОВА, глава штаба Виктора Бабарико: Эти протесты вызваны тем, что власть отказывается слышать своих граждан. На самом деле всё, что сейчас происходит, — большую часть ответственности за это несёт власть, которая не слышит собственных граждан. И сейчас она несёт ответственность за их безопасность.

Действующий президент Александр Лукашенко назвал происходящее «попыткой государственного переворота». По официальным данным Центризбиркома, на выборах он получил около 80 процентов голосов.

Европейские страны белорусский МИД призвал «не торопиться с громкими выводами» и объективно оценить ситуацию.

Несмотря на отъезд Тихановской, в белорусских городах не прекращаются акции протеста и столкновения с силами правопорядка. Известно по крайней мере об одном погибшем.

В Минздраве сообщили, что по всей стране в больницах находятся более 200 пострадавших участников уличных акций. По официальным данным, в ночь на понедельник были задержаны около трёх тысяч человек, ещё около двух тысяч — на следующую ночь.

Дата выхода в эфир 12 августа 2020 года.