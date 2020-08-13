Бьют по-братски и больно

13.08.2020, 2:06, Разное

Почему минские силовики задерживают именно российских журналистов.

Что-то давно о боевиках из ЧВК Вагнера ничего не слышно. Никто уже не рассказывает, как они дестабилизировать обстановку в мирной Беларуси приезжали. С другой стороны, а зачем? Вон сколько народу из РФ по улицам Минска шляется. Бери любого. Только паспорт проверь, чтобы гарантированно россияне попались. Потом избей, унизь и запиши это на видео. Или просто сообщи об этом по государственному телевидению и жди.

Видеокамера передвигается медленно. Чтобы все, даже самые невнимательные, подробно рассмотрели все ссадины и шрамы у избитых полуголых людей, лежащих лицами вниз. Потом грубый голос за кадром спрашивает: «Место проживания?» Один из лежащих на земле поднимает голову и говорит: «Россия, город Тверь». Тот же голос за кадром спрашивает: «Что здесь делаем?» (Ох, уж это милицейское множественное число первого лица. Хоть балериной прикинуться могут, но вот это «нарушаем?» или «что здесь делаем?» выдает профессиональную принадлежность и одну из низших позиций в милицейской иерархии безошибочно). Россиянин говорит: «С туристической целью приехал в Минск». Лежащий неподалеку говорит: «Я тоже из России! Приехал в санаторий «Журавушка».

Ну да, у нас в Беларуси все так уменьшительно-ласкательно — «Белорусочка», «Журавушка», «Рябинушка». Только с россиянами в последнее время обходятся как-то совсем не уменьшительно-ласкательно, а вовсе даже наоборот: ОМОНушкой тех, кто их арестовывает и избивает, точно не назовешь. И я сейчас не про задержанных в конце июля вагнеровцев, а про журналистов и наблюдателей из России, которых хватали прямо на улицах. По Минску в эти дни бродят толпы журналистов с самыми разными удостоверениями и паспортами — от Великобритании до Японии. Но бьют, депортируют, запугивают, арестовывают только россиян.

Те самые двое, которых избивали и показывали лежащих по телевизору, — Артем Важенков и Игорь Рогов из «Открытой России». В телевизионном сюжете рассказывали, что они приехали наблюдать за выборами, но у них не было аккредитации. (Не спрашивайте, бьют ли за это в Беларуси, — в Беларуси бьют не за что-то, а просто так). И что «Открытая Россия» — это иноагент, нежелательная организация и вообще собственность Ходорковского. 12 августа стало известно, что Игоря Рогова выпустили и разрешили выехать в Россию, а Артем Важенков остается в тюрьме подозреваемым в участии в массовых беспорядках.

Съемочную группу канала «Настоящее время» задержали еще до выборов — 7 августа, в один из последних дней агитации, когда даже пикетов никаких в городе не было. Да и группу задержали прямо в гостинице. Увезли в РУВД, оттуда в аэропорт и ночью депортировали в Одессу. (Хорошо, что из Минска прямых рейсов в Магадан нет). В съемочной группе, правда, двое жителей Украины и только один россиянин, — но в телевизоре-то по-русски говорят, так что сущность не скроешь. И в паспорта им шлепнули запрет на въезд в Беларусь на 10 лет.

9 августа днем — опять-таки задолго до начала акций протеста — в Минске задержали журналистов телеканала «Дождь». Уложили лицом в асфальт, скрутили руки за спиной строительными стяжками, потом увезли в РУВД, оттуда — после переговоров посла РФ с министром внутренних дел Беларуси Юрием Караевым — на машине посольства в Россию. И, конечно, запрет на въезд в Беларусь на пять лет.

Гуманнее даже, чем с «Настоящим временем» обошлись — срок дали вдвое меньше.

А с вечера 9 августа начались акции протеста. И почему-то при наличии в Беларуси большого количества журналистов из разных стран минский ОМОН безошибочно хватал именно россиян. Белорусских журналистов, конечно, тоже, зато со всеми остальными странами, приславшими своих корреспондентов, как-то обошлось. 9 августа был задержан корреспондент «Медузы» Максим Солопов, которого почти сутки искали всем российским правительством, потому что белорусские милиционеры говорили «ничего не знаем», если вообще отвечали на звонки.

Участник одиночного пикета в поддержку задержанных в Минске российских журналистов. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Задержаны корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. 10 августа задержали корреспондента Russia Today Константина Придыбайло. Его, правда, быстро выпустили, — но продержали в автозаке достаточно времени, чтобы Маргарита Симоньян написала в своем телеграме: «Нашего Костю Придыбайло задержали. Да вы охренели там совсем! Немедленно, немедленно, немедленно освободить Костю Придыбайло и других журналистов!»

Российские журналисты Владислав Зиздок и Семен Пегов (издание WarGonzo), Дмитрий Ласенко и Антон Старков (Daily Storm) в сопровождении посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева на территории посольства в Минске. Фото: РИА Новости

11 августа в Минске жестоко избили специального корреспондента «Новой» (чью фамилию по понятным причинам мы пока не называем). Отобрали камеру и телефон. Вообще ОМОНовцы мародерствуют с удовольствием. Не брезгуют ни мелочами, ни дорогостоящими смартфонами.

Но не об этом речь — о том, что россиян задерживают демонстративно. Хамски. На публику. Будьте уверены, что «Открытую Россию» попытаются связать с ЧВК Вагнера. Для белорусских спецслужб, которым поручено вылепить из подручного материала заговор против государства, все сойдет и все окажется явлениями одного порядка: и Вагнер, и Ходорковский, и «Новая газета», и Russia Today.

Я знаю, что российский МИД действительно воюет за каждого задержанного журналиста — и пока отвоевывает.

Но знаю и то, что для российского журналиста приехать сейчас в Минск — все равно, что в Сирию.

Участник одиночного пикета в поддержку задержанных в Минске российских журналистов. Речь идет о военном корреспонденте Семене Пегове, местонахождение которого долгое время оставалось неизвестным. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Мы, белорусские журналисты, всегда с вами, вы можете рассчитывать на нашу помощь. Но на всякий случай, отправляясь в Беларусь, предупреждайте родных и друзей, что кормить вашего кота им, возможно, придется куда дольше, чем несколько дней. И даже дольше, чем пятнадцать суток.

Ирина Халип

Собкор по Беларуси