 

Кольченко о своем задержании: За шесть лет мы недалеко сдвинулись от совка

13.08.2020, 1:55, Новости дня

Бывший узник Кремля, активист Александр Кольченко считает, что полицейские, которые задержали его у посольства Беларуси в Киеве, и судья, которая назначила ему наказание, своими действиями выразили солидарность со своим коллегами по цеху из Беларуси. Об этом Кольченко написал в Facebook 12 августа.

“Судья, которая вынесла решение, – Левицкая Татьяна Владимировна; полицейские, составлявшие лживые рапорты, – Евгений Погребной, Роман Ковтун. Страна должна знать своих героев!” – написал он.

Случившееся у посольства Кольченко назвал полицейским произволом и пробитым дном в списке из многих предыдущих.

“Безусловно, ситуация со свободой слова и мирных собраний у нас гораздо лучше, чем у соседей с востока и с севера. Но в то же время следует признать, что за эти шесть лет мы недалеко сдвинулись от (пост)совка. И это не является проблемой действующего президента (точнее – да: это проблема не только действующего президента). Беркутня до сих пор остается в рядах полиции. И это все, что нужно знать о реформе МВД”, – заявил он.

В першу чергу дякую всім, хто щиро переймався за мене, хто підтримав та підтримує в цій ситуації. Останні події, що…

Posted by Олександр Кольченко on Kolmapäev, 12. august 2020

Кольченко поблагодарил всех, кто переживал за него и поддержал в этой ситуации. 

Во время потасовки на акции протеста под посольством Беларуси в Киеве 10 августа задержали бывшего политзаключенного, крымчанина Александра Кольченко и еще нескольких участников.

Шевченковский районный суд Киева признал Кольченко виновным в мелком хулиганстве и назначил 40 часов общественных работ за участие в беспорядках у посольства Беларуси.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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