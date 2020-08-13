 

США предложили Совбезу ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана

13.08.2020, 1:48, Новости дня

Совбезу ООН представлен американский проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, сообщил источник в ООН.

Он сообщил, что «США выставили документ для голосования». Председательствующая в августе Индонезия должна назначить дату голосования, передает ТАСС.

При этом источник РИА «Новости» пояснил, что документ «внесен, но это еще не означает автоматического голосования».

Это уже третий вариант резолюции США. Он значительно короче предыдущих двух.

Сейчас СБ голосует письменно, так как работа осуществляется в удаленном режиме. После начала голосования члены СБ должны в течение суток передать сотрудникам секретариата свое решение.

Если председатель примет соответствующее решение, то голосование может пройти и в традиционном формате.

В соответствии с условиями ядерной сделки, эмбарго действует до 18 октября.

Эмбарго распространяется на танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты, боевые вертолеты, военные корабли, ракеты или ракетные системы или связанные с ними материальные средства, включая запасные части. Их можно поставлять только с одобрения СБ ООН.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / За голосованием по Конституции следят более 526 тыс. наблюдателей

13.07 / Рожкова рассказала, предлагал ли ей Зеленский пост главы Нацбанка

21.07 / Лидеры ЕС согласовали бюджет и пакет помощи в связи с коронавирусом

19.07 / США представили официальное обвинение против «шпионившего на Россию» военного

17.07 / Помпео назвал условие проведения нового саммита США и КНДР на высшем уровне

21.07 / В Кремле объяснили решение Путина по Хабаровску

04.07 / Сенатор и крымские татары прокомментировали решение Турции

28.07 / В РФ предложили ввести обязательную регистрацию собак

26.07 / В Берлине начали расследование после наезда машины на толпу людей

02.07 / В России начались переводы от компаниий гражданам по номеру телефона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска