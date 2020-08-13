Мнение: О поучительной истории одного ковид-диссидента

13.08.2020, 1:20, Разное

Живущий в Испании добрый знакомый рассказал. И хотя #история со стороны выглядит почти голливудским сюжетом, не верить ему оснований у меня нет.

Так что, всё как есть…

Испания, как известно, вошла в число самых пострадавших от CoVID-19 стран Европы. И ковидная тема там ещё далека от благостной развязки. Наоборот, заболеваемость последние недели опять пошла в рост после снятия ограничений. Несморя на всё это, ковид-диссидентов хватает и там.

И вот…

Обнаружился в ближнем кругу моего знакомого один особенно упёртый отрицатель. Из тех, которые твердят везде, что, мол, никакого CoVID-19 нет, это всё заговор правительств или фармы, а если и есть, то он не страшнее гриппа…

Далее, я просто процитирую.

У меня час назад умер самый упёртый из известных мне ковид-дисидентов. От Ковида. Причём когда он неделю назад сообщил мне, что что-то заболел, я ему посоветовал вызвать лекаришку, потому что симптомы уж больно на CoVID-19 похожи. Но он мне стал втирать, что никакого ковида нет, что он не страшнее простуды, что это всё заговор правительств и etc.

Пох***вело (поплохело – А.Н.) ему совсем позавчера. И его увезли в реанимацию. Как оказалось у него уже больше восьмидесяти процентов лёгких поражены были. И вот токма что мне его жена позвонила и сообщила, что всё…

Жалко парня. Молодой, меньше сорока. И спортивный. Бл*** (неопределённый артикль – А.Н.), ну вот ху***и (почему – А.Н.) такой только упрямый был? ©

Вот так. Ещё нет 40 лет – привет всем, кто говорят про опасен только для стариков. Случилось всё четыре дня назад – вот вам и летом всё пройдёт, ультрафиолет ковид убьёт. Ну и прочие мифы про #коронавирус тут по швам трещат.

Конечно, такая смерть – это совпадение, а не Божья кара. Но не должны подобные факты из жизни учить, что CoVID-19 поражает, независимо от веры/неверия в него, и что разумные предосторожности ещё никому не вредили?