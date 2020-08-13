Лакировочка

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13.08.2020, 1:00, Разное

Не надо раскачивать газету, она отражает жизнь в любом случае.

Эта новость не может быть фейковой, потому что придумать такое нельзя. И вот вам незыблемая правда жизни: некий житель Курска по имени Станислав смастерил весельную лодку – из газет. Два снимка. На первом пустое суденышко с газетными заголовками по борту уткнулось носом в берег. Пока непонятно, каково его водоизмещение и можно ли перевезти на нем хотя бы волка, козу и капусту. Зато на втором фото лодка уже отчалила, в ней сидит вполне габаритный человек и гребет куда-то вдаль, где, возможно, заканчиваются территориальные воды.

Фото: VK

Что ж, цель оправдывает плавательное средство. А средство массовой информации (в данном случае курское сетевое издание «Друг для друга») разъясняет читателям, что эта единственная в РФ лодка сделана по технологии: 50 слоев газет и 7 слоев лака. Надо полагать, мастеря ее, умелец Станислав использовал и независимые газеты тоже. Ведь если бы он брал только государственные издания, то лак не понадобился бы — они и без того лакируют любую действительность.

Другой вопрос: много ли найдешь в Курске независимых газет? Даже в городе, который крупнее в два раза, в Самаре, их, похоже, нет ни одной.

«Независимые интернет-ресурсы есть, а бумажные издания назвать не могу,

— говорит депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев. — Наши СМИ на договоре с властью. Пишут то, что нужно. Нынче меня два раза пытались привлечь к ответственности за якобы фейковые сообщения в интернете о коронавирусе. Один суд я выиграл, так об этом не написал никто. Зато, когда проиграл второй, написали все».

Разговор с самарским депутатом у меня возник после того, как сначала городские власти, а потом Ленинский районный суд отказали ему в проведении митинга в поддержку протестующих жителей Хабаровска. При этом местные издания и не подумали написать, что такой митинг готовился. А что вообще происходит в Хабаровске? Опросы на улицах Самары (они есть в интернете) показывают, что тут многие об этом ничего и не знают. Видимо, выкрики десятков тысяч негодующих дальневосточников: «Позор Москве!», «Москва, уходи!» — отражаются Уральскими горами и не слышны на Волге.

Конечно, местная пресса что-то пишет. Вот пара заголовков:

  • «Самарец назначен врио главы Хабаровского края»,

  • «Михаил Дегтярев ответил недоброжелателям из Хабаровского края».

    • Ну, разве недостаточно? Дегтярев – самарец, и это его заслуга. Недоброжелателям на площади он дал отпор и правильно сделал. А что они там требуют на протяжении нескольких недель – об этом как-нибудь в другой раз.

    Вспоминаю, как в пору моей журналистской молодости в казанскую редакцию, где мне на сомнительных основаниях отвели стол и стул, заглянул писатель, летчик-фронтовик Юрий Белостоцкий. Попивая пиво, за которым как самого молодого сгоняли меня, Юрий Вячеславович заметил:

    «Ребята, не надо беспокоиться, что газета не отражает жизнь. Она не может не отражать, она в любом случае отражает!»

    Я тогда ничего не понял, а ведь и в самом деле так. Если газета не отражает какие-то события, то она отражает желание начальства не упоминать об этих событиях. И это не менее важно. Посмотрите, о чем промолчала казенная газета, — и вот вам четкая характеристика держателей бюджета. О чем пишут несвободные газеты — это интересно. О чем они не пишут — интереснее вдвойне. И не надо упрекать их в том, что они, как флаги на административных зданиях, — держатся по ветру и трепещут.

    Давление на прессу и угрозы судебных процессов нынче таковы, что хоть пиши тексты в присутствии своего адвоката. СМИ перешли на своеобразную удаленку — то и дело удаляют с сайтов материалы по невразумительным требованиям надзорных органов. Детям рассказывают сказки про фею, взрослым — про фейки. От журналистов требуют называть источники материалов (от Ленина, видимо, когда-то тоже потребовали, и он сдал три источника марксизма).

    Понятно, в этих условиях цветут и самоопыляются издания, в которых можно почитать, как «В Сызрани девушка влюбилась в голого незнакомца» (это заголовок такой).

    Никто не спорит, ситуация жизненная. Девушка заприметила на пляже парня, с надежной познакомиться подошла поближе, а тут веселый друг шутки ради стянул с него плавки. «Я инстинктивно посмотрела вниз и улыбнулась, хотя ничего плохого не подразумевала», — делится впечатлениями девушка. И с горечью сообщает, что парень смутился и убежал, а она «уже который день не может забыть незнакомца».

    Где же излагается этот сюжет на тему «Любовь нечаянно нагрянет»? На сайте солидного медиахолдинга «Самарское областное вещательное агентство» (СОВА), сообщающего о себе, что он ежедневно предоставляет трем миллионам жителей области правдивую и достоверную информацию. Такую, например: «В Сызрани под платье невесты забралась змея». В дальнейшем зловредная змея, правда, оказалась любознательным ужом. И сюжет о справлявшейся на природе свадьбе сделался подходящим для изучающих русскую грамматику: уж, замуж, невтерпеж.

    Или вот еще: «В Сызрани на природе девушка перепутала палатки…» И случайно забрела ночью к женатому мужчине. Как говорится, с кем не бывает.

    Лишь бы еще какая-нибудь девушка не перепутала сайты и не забрела бы на тот, который без прикрас и без семи слоев лака рассказывает о коренных проблемах нашей многомерной жизни. Вот где содрогнешься. Это хуже, чем уж под платьем.

    Борис Бронштейн
    обозреватель «Новой»

    Источник: Новая газета



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