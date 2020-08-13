 

Мнение: За пивом сходил

13.08.2020, 0:27, Разное

Сюжет белорусского ТВ посвященный задержанным 10-11 августа.
Особенно порадовал деятель ходивший за пивом.

Интересный факт, по ТВ сказали, что наездов машинами на ОМОН было 8 (видимо не все из них попали на уже опубликованные видео).

PS. Под утро, внутренние войска и часть сил ОМОНа были выведены из центра Минска.

Кричалок про "милиция с народом" почему-то больше не слыхать.

PS. За 11 августа задержано в районе 1000 человек. 10 августа было в районе 2000, 9 августа – 3000. Тенденция для протестующих прямо скажем неблагоприятная.
Согласно данным минской администрации, общий ущерб городскому имуществу составил около 15 млн. рублей.

Источник: Colonel Cassad



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