Тест Трутнева на коронавирус показал положительный результат

12.08.2020, 23:53, Новости дня

Первый тест на коронавирус вице-премьера, полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева оказался положительным, сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера.

В ближайшее время Трутнев сдаст повторный тест, говорится в сообщении. В зависимости от результатов «будет принято решение о его рабочей поездке» на Дальний Восток, если коронавирус подтвердится, вице-премьер «продолжит работу в дистанционном режиме», передает РИА «Новости».

Сообщается, что Трутнев «для соблюдения требований Роспотребнадзора» будет «соблюдать самоизоляцию, это необходимо, чтобы обезопасить сотрудников правительства РФ и его коллег».

Планировалось, что Трутнев примет участие в мероприятиях с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина, передает ТАСС.

Рабочая поездка Мишустина на Дальний Восток состоится 13–18 августа.

Напомним, 30 апреля премьер-министр сообщил, что у него выявлен коронавирус. В мае он был выписан из больницы и вернулся к работе.