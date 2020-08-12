 

Венгрия купила ракеты у США почти на $1 млрд

12.08.2020, 23:42, Новости дня

Венгрия заключила сделку на поставку из США ракет на сумму до $1 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Венгрии.

“Эта покупка обеспечит лучшую в мире систему противовоздушной обороны, которая будет способствовать безопасности Венгрии и НАТО. Общая сумма сделки составляет примерно один миллиард долларов”, – рассказали в посольстве.

Посол США в Венгрии Дэвид Корнштэйн и министр обороны Венгрии Тибор Бенко подписали соглашение о сотрудничестве по закупке Будапештом у компании Raytheon управляемых ракет средней дальности AMRAAM класса “воздух-воздух”.

В посольстве уточнили, что Венгрия намерена модернизировать свою систему противовоздушной обороны.

По информации “Немецкой волны”, Венгрия – одна из стран НАТО, которая согласилась с требованиями президента США Дональда Трампа повысить расходы на вооружение. В 2019 году они составляли 1,21 % от ВВП страны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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