Азербайджан и Венесуэла поздравили Россию с регистрацией вакцины от COVID-19

12.08.2020, 23:30, Новости дня

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравили Россию с регистрацией вакцины от коронавируса.

Глава российского государства Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана. Беседа состоялась по инициативе азербайджанской стороны, сообщается на сайте Кремля.

Путин и Алиев обсудили отношения РФ и Азербайджана, обострение на азербайджано-армянской границе. Москва призвала не допустить эскалации напряженности. Путин и Алиев подтвердили «взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского партнерства во всех областях».

МИД Венесуэлы сообщил, что «Мадуро от имени народа и правительства Венесуэлы от всего сердца поздравляет правительство и народ РФ с таким важным событием, как регистрация первой в мире вакцины от болезни, вызываемой SARS-CoV-2», передает ТАСС.

Мадуро выразил надежду на то, что массовое производство вакцины начнут в кратчайшие сроки.

Напомним, Россия объявила о завершении клинических испытаний новой вакцины от COVID-19 и готова осенью начать широкую вакцинацию.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Путиным отметил важность сотрудничества по борьбе с коронавирусом, в том числе с учетом регистрации российской вакцины от COVID-19.

Президент Аргентины Альберто Фернандес поздравил от своего имени и от имени своих соотечественников российских ученых.

Президент Сербии Александар Вучич сообщил о готовности первым принять российскую вакцину, если ее одобрят сербские специалисты.

Президент Филиппин Родриго Дутерте в понедельник во время телеобращения к нации сообщил о готовности получить от РФ вакцину против коронавируса.

Заявки на получение российской вакцины от коронавируса подали более 20 стран.