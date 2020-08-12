5 необъяснимых поступков диктаторов

12.08.2020, 23:15, Разное

1. Франсиско Нгема Ндонг и съеденная казна

Франсиско Нгема Ндонг. (wikipedia.org)

Франсиско Масиас Нгема Бийого Ндонг в течение 11 лет правил Экваториальной Гвинеей. Этот президент постепенно уничтожал все живое в стране, кроме, конечно, армии. Запретил образование и медицину, потом культуру, потом телевидение, потом добрался и до экономики. Запрет на экономику начался с убийства главы Центрального банка республики и закрытия этого учреждения. После этого встал вопрос о том, где будут храниться валютные резервы страны. Нгема Ндонг заявил, что доверить эту важную задачу он может только себе. С тех пор все государственные деньги Экваториальной Гвинеи хранились у него дома под кроватью. Уместились они, кстати, всего в несколько чемоданов.

В 1979-м в армии созрел заговор и Ндонга свергли. Когда военные приехали на его загородную виллу, оказалось, что президент сбежал на болота, прихватив с собой и чемоданы. Ндонга поймали уже через пару часов. За это время он успел сжечь часть денег. Другую часть президент съел. Военные арестовавшие его посреди трясины застали президента как раз за пожиранием казенных долларов.

2. Иди Амин и война с США

Иди Амин. (wikipedia.org)

Президент Уганды Иди Амин не короновался Императором, но его официальный титул не уместить даже на двадцати строчках. Он именовался и доктором, и фельдмаршалом, и завоевателем Британской Империи, и даже повелителем всех зверей на земле и рыб в океане.

В 1975-м Амин, который успел поссориться почти со всеми странами мира, внезапно объявил войну США. Война продолжалась ровно сутки. На следующий день президент Уганды собрал пресс-конференцию и заявил, что Уганда одержала победу. До сих пор неизвестно, знал ли Пентагон, что в течение 24 часов США находились в состоянии войны с Угандой. Вероятно, нет, иначе режим Амина не продержался бы еще четыре года после этой маленькой победоносной войны. Но об этой истории много писали в британской прессе.

3. Жан-Бедель Бокасса и коронация

Жан-Бедель Бокасса. (wikipedia.org)

Президент ЦАР Жан-Бедель Бокасса захватил власть в 1966 году. В следующие годы он подверг репрессиям тысячи граждан страны, запретил дантистов и объявил себя пожизненным главой государства. Но и этого ему показалось мало.

В 1976-м Бокасса решил короноваться с титулом Императора. Коронацию готовили около года. Расходы на торжества превысили миллиард долларов, причем большая часть этих денег была конфискована у населения и иностранных компаний. На коронацию были приглашены главы всех стран мира, но никто из них не приехал, а некоторые даже не потрудились прислать послов. 4 декабря 1976-го Бокасса стал Императором Бокассой I, а Центральная Африканская Республика была торжественно переименована в Центральную Африканскую Империю. Свое существование она прекратила менее чем через три года.

Бокасса был свергнут французским спецназом. Император имел в мире весьма скверную репутацию. Его подозревали в каннибализме. Дружба с таким человеком вредила репутации Франции. Президент Валери Жискар д’Эстен, который долго поддерживал Бокассу, решил, в конце концов, избавиться от эксцентричного и безумного диктатора.

4. Мобуту Сесе Секо и заиризация

Мобуту Сесе Секо. (wikipedia.org)

Став президентом Конго, Жозеф-Дезире Мобуту почти сразу запретил иностранные языки. Не слова, а именно языки. На территории страны запрещалось говорить на французском, английском и прочих не традиционных языках. С этого начался курс на заиризацию — то есть на возвращение к истокам.

В Конго, которая стала называться Заиром, теперь внедряли все африканское. Одежду, манеры, пищу. Гражданам страны предписывалось менять французские имена на коренные.

Мобуту сам подал пример. Отныне он стал называться Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга, что в переводе означает: «Могучий воин, благодаря твердости и железной воле идущий от победы к победе и сжигающий все на своем пути». Кроме того, в Заире начались массовые переименования. Городам и поселениям, а также другим объектам, возвращали исконное название. Под переименование попало даже озеро Виктория. Вероятно, его исконное название совпадало с именем президента, ибо на Заирских картах оно стало называться озером Мобуту Сесе Секо. Разумеется, остальные страны, имевшие выход к озеру, переименовывать его не стали.

В 1997-м Мобуту был свергнут, а заиризация прекратилась. Теперь страна называется Демократической Республикой Конго, а озеро Виктория, как и везде, — Викторией.

5. Саддам Хуссейн и экзамены

Саддам Хуссейн. (wikipedia.org)

Многолетний президент Ирака часто критиковал свое правительство за халатность и недостаточно серьезное отношение к делу. Министров и прочих чиновников часто меняли целыми группами. И все же муштра аппарата продолжалась. Видимо, Хуссейн получал от этого определенное удовольствие.

Однажды он решил всерьез проверить квалификацию чиновников. И тогда всем им был устроен экзамен по… биографии президента. Министрам и губернаторам раздали опросный лист с вопросами о жизни Хуссейна. Провалившие экзамен чиновники немедленно увольнялись без права пересдачи. Так в правительстве Хуссейна остались только те люди, которые твердо знали биографию диктатора и могли перечислить все его заслуги перед иракским народом. Впрочем, некоторые из тех, кто завалил тест позднее все-таки вернулись во власть.