Современные диктаторы

12.08.2020, 23:15, Разное

Ким Чен Ын: диктатор по наследству

Северокорейский лидер получил власть из рук своего отца Ким Чен Ира, став «великим наследником». Ким Чен Ын для руководителя страны достаточно молод, он родился в начале восьмидесятых. Из-за информационного вакуума вокруг Пхеньяна о жизни и даже о деятельности главы Северной Кореи известно очень мало. А вот слухов ходит очень много. Сообщалось, что детство он провёл в Швейцарии под видом сына северокорейского дипломата. Был безразличен к политике, неловок с девушками, любил баскетбол.

Ким Чен Ын. (kremlin.ru)

Предполагалось, что Ким Чен Ын в силу своей молодости разделит власть с дядей Чан Сон Тхэком. Позже этот дядя подвергся репрессиям. Он был арестован прямо во время заседания Политбюро и казнён. В 2017 году в Малайзии смертельным токсином VX был отравлен старший брат Ким Чен Нам. Появлялись и сообщения о казни любовницы Ким Чен Ына, ведущей государственного телевидения. Позже, впрочем, она вновь появилась на публике, дезавуировав эти сообщения. В разгар пандемии коронавируса западные и азиатские СМИ сообщили, что лидер КНДР болен, впал в кому и, возможно, даже умер. Как ни странно, единственным достоверным источником информации о самочувствии диктатора является лишь официальная северокорейская пресса.

В стране отсутствует реальная оппозиция, она живёт в постоянной конфронтации с южным соседом, угрожая начать военные действия. Серьезную обеспокоенность мирового сообщества эта диктатура вызывает постоянными ядерными испытаниями.

Александр Лукашенко

Его называют последним диктатором Европы.

Александр Лукашенко. (kremlin.ru)

Ему абсолютно подчинены все властные структуры республики. И в силовых кругах, и в бизнес-кругах у него свои люди, а на случай любого противодействия в Беларуси работает КГБ. При этом Лукашенко долго пользовался широкой поддержкой населения, которому он обещал и гарантировал стабильность и относительное экономическое благополучие. Свою карьеру он начал с депутатского кресла. Депутат Лукашенко имел амплуа борца с коррупцией и собирал многочисленные митинги в свою поддержку. При ратификации Беловежских соглашений якобы голосовал против, а после публично критиковал этот документ.

Президентом Лукашенко стал в 1994-м году. Его правление ознаменовано пропажей оппонентов, подавлением выступлений, разгоном парламента и периодическим изменением конституции, включая отмену ограничений по срокам. В августе 2020 года он был переизбран на шестой срок. Оппозиция не признала официальные результаты голосования. После закрытия избирательных участков граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на улицы. Для разгона массовых несанкционированных акций протеста силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Задержаны тысячи человек.

Башар Асад

Башар Асад не предполагал своего участия в руководстве страны.

Башар Асад. (pinterest.com)

Он учился на офтальмолога в Великобритании под псевдонимом, чтобы никто не знал о том, что он сын сирийского лидера Хафеза Асада. Преемником сирийского лидера должен был стать старший сын Басиль, Но он погиб в автокатастрофе в 1994-м году. После гибели брата Башар вернулся в Сирию, а в 2000-м году стал президентом. Европейское образование, светский характер общественной жизни делает его мало похожим на диктатора Ближнего Востока.

Башар Асад проводил политическую и экономическую либерализацию, что сделало режим более уязвимым к недовольству. Однозначный имидж диктатора закрепился за ним после жестокого подавления массовой студенческой демонстрации 2011 года в Хомсе. Тогда в стране началась гражданская война. Страны Запада и даже ближайшие соседи не желают иметь с ним ничего общего. Они обвиняют его в поддержке террористических организаций и поддержании нестабильности в регионе, хотя сами были неоднократно уличены в том же.

Гурбангулы Бердымухамедов

Президент Туркмении получил власть от своего предшественника.

Гурбангулы Бердымухамедов. (kremlin.ru)

Сапармурат Ниязов правил страной 30 лет и создал восточную деспотию с присущим ей культом личности. «Туркменбаши» поставил себе более 10 000 монументов, покрытых золотом, печатал своё изображение на банкнотах, переименовал в честь себя улицы и города. Он написал книгу «Рухнама», которую сразу стали изучать в школах. Согласно этикету чиновники, встречаясь с ним, должны были целовать ему руку. Дошло до того, что в честь членов его семьи переименовали месяцы.

«Аркадаг» (туркм. «покровитель») после смерти Ниязова в 2007 году не стал ничего менять. Теперь ему ставят прижизненные памятники и фонтаны, его портреты вешают на улице и во всех помещениях. В свою очередь, Бердымухамедов радует своих подданных очередными песнями, книгами и скачками.

Это расточительство зиждется на экспорте нефти и газа в Китай. Сами туркмены с трудом сводят концы с концами и не могут позволить себе даже поездки в соседний регион. Туркмения является одной из самых закрытых стран мира. Попасть туда гораздо труднее, чем в КНДР. Изоляция лишила Туркмению доступа на другие рынки, что привело страну к полной зависимости от Китая.

Закрытые при Ниязове больницы были открыты вновь, но они всё равно не могут оказать элементарную медицинскую помощь. От дефицита продовольствия и питьевой воды страдают даже жители столицы, а принудительный и детский труд до сих пор используется на хлопковых полях. Тысячи людей продолжают бесследно исчезать в туркменских тюрьмах и лагерях. Вряд ли такая деспотия сможет прожить ещё 30 лет.