 

Майк Помпео прокомментировал отношения с Минском после выборов

12.08.2020, 23:15, Новости дня

Соединённые Штаты хотят хорошего завершения событий в Беларуси для народа этой страны и будут действовать в соответствии с этой своей позиций, заявил в среду в Праге в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода госсекретарь США Майк Помпео.

Пока, по словам Помпео, Вашингтон не проработал соответствующих мер, но в поиске ответа намерен взаимодействовать с партнёрами в ЕС.

Госсекретарь подчеркнул, что насилие после выборов в Беларуси, которое наблюдали США, не соответствует тому, как власти должны поступать в отношении участников мирных выступлений. Ранее администрация американского президента Дональда Трампа призвала Минск воздержаться от насилия в отношении мирных манифестантов. А Помпео осудил ход выборов в Беларуси, победу на которых, по официальным данным, в шестой раз подряд одержал Александр Лукашенко.

Белорусская оппозиция называет результаты голосования сфальсифицированными и уже несколько дней выходит на стихийные протесты с требованием пересчета голосов и отставки Лукашенко.

Говоря о дальнейших отношениях Вашингтона и Минска, включая перспективы поставок в Беларуси американской нефти, Майк Помпео сказал, что США должны работать с учетом своей крайней обеспокоенности событиями в Беларуси и тем, что Вашингтон ждал более свободных и справедливых выборов и сейчас глубоко разочарован этой избирательной кампанией.



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