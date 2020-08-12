VOAэкспресс 11 августа 2020

12.08.2020, 23:15, Новости дня

Выборы в Беларуси

Штаб кандидата на пост президента Беларуси Светланы Тихановской призвал власти страны «передать власть народу». Обращение появилось в Telegram-канале «Пул первой».

«Мы поддерживаем всех, кто протестует против фальсификаций и борется за свои права мирными способами. Мы солидарны со всеми, кто отстаивает свое право на лучшее будущее для себя и своих детей. Мы против насилия и просим власти не применять насилие против мирных граждан. Мы предлагаем начать диалог о мирной передаче власти народу без насилия и потрясений», – говорится в тексте обращения.

Тихановская участвовала в прошедших в воскресенье выборах президента Беларуси. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, она заняла в ходе голосования второе место, набрав около 9,9% голосов, а действующий президент Александр Лукашенко – более 80%.

В то время, как США и ЕС разрабатывают новую политику по отношению к режиму Лукашенко, эксперты опасаются усиления репрессий в Беларуси.

Во вторник, 11 августа, стало известно, что Светлана Тихановская, главный оппонент ставшего в 6-й раз президентом страны Александра Лукашенко, покинула Беларусь под давлением со стороны властей.

В то же самое время было распространено видеообращение, в котором она призывает прекратить протесты, заявив, что «народ Беларуси сделал свой выбор». Позже Тихановская опубликовала другое видео, сказав, что «ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит» и «дети – это самое важное, что есть в жизни».

Президент Литвы, в которую выехала Светлана Тихановская, высказал мнение, что ее, сделанное до отъезда, видеообращение было записано под давлением.

Несмотря на отъезд главного оппозиционного конкурента Лукашенко, протесты продолжаются. В результате жесткого разгона властями страны протестных акций в воскресенье и в понедельник, было арестовано несколько тысяч человек, около двух сотен пострадали, погиб один протестующий.

Европейский союз может ввести санкции против представителей белорусских властей, ответственных за насилие против участников акций протеста, необоснованные аресты и фальсификацию итогов выборов.

Интернет на территории Беларуси практически не работает, причем, по словам Александра Лукашенко, отключение «всемирной паутины» было произведено из-за рубежа. Большие проблемы также возникли с телефонной связью – поэтому корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» удалось дозвониться лишь до тех белорусских экспертов, которые находятся в Польше.

Выборы в США

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден во вторник назвал имя предполагаемого вице-президента.