В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
12.08.2020, 23:08, Новости дня
В Москве за минувшие сутки умерли 11 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.
«У всех был подтвержден диагноз пневмония», – приводит ТАСС текст сообщения.
Всего в Москве скончались 4622 пациента с коронавирусом.
Днем ранее в Москве умерли 12 человек с коронавирусом.
Напомним, РФ объявила о завершении клинических испытаний новой вакцины от COVID-19 и готова осенью начать широкую вакцинацию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет