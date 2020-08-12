В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

12.08.2020, 23:08, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 11 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

«У всех был подтвержден диагноз пневмония», – приводит ТАСС текст сообщения.

Всего в Москве скончались 4622 пациента с коронавирусом.

Днем ранее в Москве умерли 12 человек с коронавирусом.

Напомним, РФ объявила о завершении клинических испытаний новой вакцины от COVID-19 и готова осенью начать широкую вакцинацию.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.