Мнение: Герой Беларуси просит силовиков остановить насилие…

12.08.2020, 22:57, Разное

Беларусь продолжат протестовать против фальсификации итогов выборов.

Сегодня легенда биатлона, Герой Беларуси, двукратная чемпионка мира, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева призвала силовиков остановить насилие.

«Прошу всех, от кого это зависит, Всех, кто отдает распоряжения, руководители отрядов ОМОН. ОСТАНОВИТЕ НАСИЛИЕ. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путем. Любой. Пожалуйста, услышьте» – написала знаменитая белорусская биатлонистска на своей странице в Instagram.

У Instagram Домрачевой 141тыс. подписчиков. Среди них, не сомневаюсь, немало силовиков. В Беларуси биатлон – один из самых уважаемых видов спорта.

Силовики могу и прислушаться к Герою Беларуси….

На снимках: Дарья Домрачева, фотография отсюда

Лукашенко вручает Домрачевой звезду Героя Беларуси, фотография отсюда