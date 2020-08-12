Надо успеть

12.08.2020, 22:42, Разное

Для кого-то шанс отдохнуть, для кого-то — заработать. Как живет Сочи во время пандемии.



Фото: Михаил Мордасов, специально для «Новой»

В Сочи все знают, что будет вторая волна и 21 сентября Кондратьев снова введет карантин. Поэтому надо успеть. Успеть заработать. А так как до последнего момента границы были закрыты, то план казался вполне осуществимым. В город приехали даже те, кто раньше его сторонился. Цены поползли вверх. Окрошка на кефире и пюре с рыбой в обычной столовой, но в курортном городке, — 540 рублей. Помню, как ел огромный вкуснейший бургер с картошкой фри в Красной Поляне за те же деньги еще в конце прошлого года.

Туристов не так уж и много. Но добрались самые богатые. Точнее, те, кто в этом году еще может себе позволить отдых в Сочи. И похоже, приехали в среднем более обеспеченные люди, чем те, что приезжали сюда раньше.

На пляже яблоку явно есть где упасть, кафе не забиты битком, а официанты успевают перекурить. Толп — в обычном понимании этого слова — нигде не найти. Но для ковидного мира видеть поток людей на набережной, скопление публики вечером в Олимпийском парке, занятые столы на 10 персон — более чем непривычно. Масок почти нет. Зато улыбок — море. Одни стараются урвать свою частичку счастья и солнца, другие этим готовы поделиться. За плату.

Люди переходят дорогу в районе железнодорожного вокзала Сочи. Фото: Михаил Мордасов, специально для «Новой» Пустующее днем кафе на центральной набережной. Фото: Михаил Мордасов, специально для «Новой» Туристы и местные жители гуляют по набережной в Имеретинской низменности. Фото: Михаил Мордасов, специально для «Новой» Туристы и местные жители на пляже в Кургородке.Фото: Михаил Мордасов, специально для «Новой» Туристы и местные жители на пляже в Кургородке.Фото: Михаил Мордасов, специально для «Новой» Фото: Михаил Мордасов, специально для «Новой» Туристы и местные жители на пляже Ривьера.Фото: Михаил Мордасов, специально для «Новой» Фото: Михаил Мордасов, специально для «Новой» Туристы и местные жители на пляже в Кургородке.Фото: Михаил Мордасов, специально для «Новой» Фото: Михаил Мордасов, специально для «Новой» На берегу реки Сочи около водопада Ореховский. Фото: Михаил Мордасов / специально для «Новой» Туристы и местные жители отдыхают на берегу реки Сочи.Фото: Михаил Мордасов, специально для «Новой» Воркаут на пляже Ривьера. Фото: Михаил Мордасов, специально для«Новой» Фото: Михаил Мордасов, специально для «Новой» Туристы и местные жители ожидают посадки на прогулочный теплоход «Дагомыс». Фото: Михаил Мордасов, специально для «Новой» Кафе Surf Coffee в Имеретинской низменности. Фото: Михаил Мордасов, специально для «Новой» Девушки на пляже Ривьера. Фото: Михаил Мордасов, специально для«Новой» Фото: Михаил Мордасов, специально для «Новой» Туристы ужинают под пальмой на центральной набережной.Фото: Михаил Мордасов, специально для «Новой» Туристы и местные жители гуляют недалеко от олимпийских стадионов. Назаднем плане виден отель Богатырь. Фото: Михаил Мордасов, специально для «Новой» Фото: Михаил Мордасов, специально для «Новой» Туристы собрались посмотреть шоу фонтанов в Олимпийском парке. Фото: Михаил Мордасов, специально для «Новой» Шоу фонтанов в Олимпийском парке. Фото: Михаил Мордасов, специально для «Новой» Ресторан ChiChi Gaga. Здесь снимали одну из сцен фильма «Бриллиантовая рука». Фото: Михаил Мордасов, специально для «Новой» Черное море. Полнолуние. Фото: Михаил Мордасов, специально для«Новой»

Михаил Мордасов,

специально для «Новой»

Сочи