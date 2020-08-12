 

Стало известно, как в Украине отметят 29-ю годовщину независимости. Опубликован указ президента

12.08.2020, 22:31, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ “О праздновании 29-й годовщины независимости Украины”. Соответствующий документ опубликован 12 августа на сайте главы государства. 

Кабинет Министров  Украины должен разработать и обеспечить реализацию мероприятий по празднованию 29-й годовщины независимости Украины с учетом требований по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, 23 августа, в День государственного флага, в Киеве, других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях Украины, воинских частях должны быть проведены официальные церемонии торжественного поднятия государственного флага.

В День Независимости Украины, 24 августа, в Киеве, других населенных пунктах предусматривается проведение торжеств с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС/АТО и общественности. Также проведут церемонии возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей Украинского государства, борцов за независимость, погибших участников Революции достоинства, участников ООС/АТО.

В указе также предусмотрено проведение культурно-художественных, выставочных и других мероприятий по истории Украины.

Министерство иностранных дел должно обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины при участии представителей украинской общественности за рубежом мероприятий по празднованию Дня государственного флага и Дня Независимости Украины.

В 2019 году на День Независимости в Киеве прошло Шествие достоинства. На нем не было военной техники и парада, а кроме военнослужащих, награждали заслуженных учителей и спортсменов. В торжествах также участвовали Паш, Тина Кароль и другие. После шествия состоялось альтернативное мероприятие – Марш защитников Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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