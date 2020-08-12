В морепродуктах был найден высокий уровень содержания микропластика

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12.08.2020, 22:21, Новости дня

Достаточно высокий уровень содержания микропластика в организме нескольких видов морских животных был обнаружен учеными.

По словам исследователей, самые высокие уровни микропластика были обнаружены ими у креветок, крабов, устриц и сардин. В этих морских деликатесах эксперты обнаружили поливинилхлорид и полиэтилен. Микропластик может легко проникнуть в организмы морских животных и рыб.

Самая высокая его концентрация по отношению к массе была обнаружена учеными у сардин. Значительные уровни поливинилхлорида также были найдены у устриц. Как утверждают специалисты, результаты их исследования могут помочь решить проблему, связанную с загрязнением микропластиком.



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