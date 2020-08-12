Мнение: По-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает

12.08.2020, 22:10, Разное

Лукашенко собрал заседание СБ Белоруссии для обсудения вопросов защиты Конституционного строя (ранее оно уже анонсировалось, в том числе и в контексте рассмотрения вопроса ввода в Белоруссии военного положения).

В начале заседания Лукашенко заявил, что основу протестов составляют бывшие уголовники, безработные и тунеядцы и потребовал от всех безработных устроиться на работу.

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по актуальным вопросам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как и договаривались мы с вами до выборов, что спустя несколько дней после электоральной кампании соберемся и обсудим актуальные вопросы функционирования нашего государства. Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Советом безопасности (может, и прежде всего), является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления", – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что основой и фундаментом всего и наиважнейшим вопросом, как и прежде, является функционирование экономики. "Поэтому правительству необходимо принять все необходимые дополнительные меры, если это нужно, для функционирования экономики", – поручил Президент.

"Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа, – подчеркнул белорусский лидер. – Основа всех этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться (надо. – Прим. БЕЛТА) на работу тем, кто не работает".

"И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан : не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно", – отметил Александр Лукашенко.

Он поручил правоохранительным органам и государственным структурам обеспечить исполнение данных указаний.

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-sobral-soveschanie-po-aktualnym-voprosam-402590-2020/ – цинк

Так что помимо прочего, Белоруссию ждет очередная волна борьбы с тунеядством.

Как не трудно догадаться из риторики Лукашенко, на какие-либо переговоры с оппозицией он идти и близко не собирается.

PS. Сегодня с победой Лукашенко поздравили президенты Никарагуа, Вьетнама и Сирии.

Башар Асад, прислав дружественные и серднечные поздравления, так и заявил "Лукашенко не должен уйти" (но это не точно).

Также поздравили Лукашенко из Боснии.

В целом, на фоне негативной реакции США и ЕС, в остальном мире Лукашенко постепенно признают, в первую очередь страны находящиеся в конфликтных отношениях с США или же страны стремящиеся проводить субъектную политику. Так что о международной изоляции Белоруссии говорить не приходиться, а вот о резком охлаждении отношений Минска с Западом, более чем.

PS2. Еще из интересного. Как пишет "Русские ориенталист", после решения фанатских группировок поддержать протесты, КГБ сработал на опережение и начал задерживать футбольных фанатов прямо на квартирах.

После вчерашнего решения глав фанатских группировок Белоруссии о присоединении к протестам, КГБ нанесло превентивный удар.

Ещё вчера, до выхода на улицы начались задержания лидеров и актива. Ультрасов задерживали дома. Некоторые фирмы находятся в КПЗ почти в полном составе.

На данный момент на свободе остаются только фанаты Динамо Минск. Таким образом уличный протест лишился главной ударной силы.