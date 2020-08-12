 

Протестующие придумали новый способ давления на белорусский спецназ

12.08.2020, 22:08, Новости дня

В интернете публикуются видеозаписи, на которых представители силовых ведомств Белоруссии выбрасывают свою форму в мусорные баки.

Они заявляют, что им «стыдно», называют происходящее в стране «позором» и говорят, что «белорусского братства спецназа больше нет».

Видео опубликованы в Telegram-каналах и на сайтах, освещающих события в Белоруссии.

«Все больше белорусских военных присоединяются к акции и избавляются от своей формы», – также пишет в Telegram «Говорит Москва».

Напомним, акции протеста в Белоруссии начались после того, как стали известны результаты президентских выборов. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что подавление беспорядков силовиками происходит жестко. 



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