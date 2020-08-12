Три человека погибли при крушении поезда в Шотландии

12.08.2020, 22:05, Новости дня

Три человека погибли в среду в результате крушения поезда в восточной Шотландии. Вагоны перевернулись и навалились друг на друга на крутом лесном склоне, что затруднило доступ аварийных служб к месту происшествия.

Поезд железнодорожной компании ScotRail сошел с рельсов утром в среду в узкой долине недалеко от Стоунхейвена, к югу от города Абердин.

На снимках с воздуха виден вагон, лежащий на боку на некотором расстоянии от путей вниз по склону. Другой вагон был полностью перевернут, а на него обрушились еще два, один из которых также перевернулся. На поле в некотором отдалении от места аварии видны две машины скорой помощи и около 30 машин аварийно-спасательной службы.

Из-за того, что спасателям мешал крутой ландшафт и густой лес, на подтверждение количества пострадавших ушло несколько часов.

«Мои глубочайшие соболезнования близким тех, кто погиб в результате этого трагического инцидента», – сказала первый министр полуавтономного правительства Шотландии Никола Стерджен.

Британская транспортная полиция сообщила, что машинист поезда предположительно был среди погибших. Шесть человек были доставлены в больницу с несерьезными травмами. Полиция полагает, что ей удалось отыскать всех, кто находился в поезде.

О причинах аварии пока не сообщается.

В Стоунхейвене и его окрестностях в последние дни наблюдались наводнения после сильного дождя. Некоторые СМИ полагают, что причиной крушения поезда мог стать оползень, однако власти эту версию пока не подтверждают.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что глубоко скорбит по поводу случившегося.

Судя по всему, в поезде было очень мало пассажиров. Правительство советует британцам по возможности избегать общественного транспорта в связи с пандемией коронавируса.

Согласно данным Евростата, в Великобритании один из самых низких показателей железнодорожных аварий со смертельным исходом, а показатели безопасности за последние годы выше, чем в Германии или Франции.