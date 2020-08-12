 

Мнение: Маска безумия

12.08.2020, 21:55, Разное

Удивительно смотреть, как быстро идет возгонка градуса безумия в обществе по поводу так называемых “средств защиты”. Беснование раскрутили практически с нуля буквально за последние пару недель. Вчера, к примеру, зашел в книжный, смотрю книжки, никого не трогаю, людей в книжном, как обычно, почти нет. Тут подходит ко мне то ли продавщица, то администраторша, не дойдя двух шагов, брезгливо спрашивает, “есть ли у вас маска”. Я отвечаю – нет, а что?

“Ну тогда мы вас не обслужим”, – отвечает дурында и гордо удаляется. И ведь даже злиться на нее нельзя – понятно, что самих продавцов постоянно доводят до истерики “проверяющие”, которые к тому ж ныне вовсю используют КАМЕРЫ над кассами – чтобы смотреть, не пробивал ли кассир товар клиенту без маски! За это следуют конские штрафы.

Фактически, это та самая насильственно вводимая “круговая порука”, как в армии или в тюрьме. Если ты не вернешься вовремя из увольнения, весь твой взвод будет отжиматься в противогазах до потери сознания – то есть если ты даже готов рисковать собой, посмотрим, готов ли ты “подставлять своих ни в чем не повинных товарищей”. Иезуитская тактика, подло использующая лучшие человеческие качества – раз, и противостоящая индивидуализму – два. В итоге из людей пытаются произвести муравьев без собственной воли, “я как все”.

Ну а в масштабах России все это выглядит еще и как продолжение массированной атаки на бизнес, прежде всего средний и малый. На предприятия накладывают, с одной стороны, совершенно им несвойственные полицейские функции (ведь с какой вообще стати продавец в магазине должен следить, кто носит, а кто не носит маски? По закону, он даже замечания по этому поводу взрослым людям не имеет права делать!) А с другой – принуждают их к противоестественному поведению, отказу от клиентов и, соответственно, от денег (причем никто ведь им это не компенсирует).

Как та тетка в магазине: я ведь в итоге ни одной книжки не купил. Это на фоне того, что до этого 3 месяца книжные вообще не работали, а сегодня в них поток покупателей так и не восстановился, ковидоистерия продолжает накладывать отпечаток на потребительское поведение.

Мерзость всё это. И круговая порука, и гнобление бизнеса, и нарочитое отсутствие логики во всем: на восьмой месяц “эпидемии” судорожно заставлять всех носить маски, когда предыдущие семь все без них прекрасно обходились – ну какая тут “забота о здоровье”? Тут явно соображения, ни к какому здоровью отношения не имеющие. Возможно, цель в том, чтобы довести всех требованиями масок до белого каления – так, чтобы люди, лишь бы прекратить этот кошмар, кинулись колоться уже какими угодно “вакцинами”. В принципе, хорошая морковка под нос: “те, кто укололся, маску могут не носить”.

Источник: Размышления вольного социолога



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