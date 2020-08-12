Посол рассказал о переговорах с Белоруссией о задержанным россиянам

12.08.2020, 21:48, Новости дня

Россия и Белоруссия решат все возникшие вопросы по ситуации с задержанными ранее 33 россиянами в Белоруссии, сообщил в среду посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.

«Важно отметить, что взаимодействие сотрудников Следственного комитета РФ и Генеральной прокуратуры со своими белорусскими партнерами позволяет глубоко и всесторонне разобраться в создавшейся ситуации. Убеждены в том, что результаты такой совместной работы Москвы и Минска снимут необоснованность тех трактовок, которые прозвучали ранее в отношении приезда наших граждан на территорию республики», – передает ТАСС слова посла.

Он также отметил, что российские дипломаты в четверг посетят задержанных.

«Консулы посольства РФ завтра вновь посетят задержанных российских граждан, которые находятся в СИЗО в Минске и Жодино. Мы последовательно осуществляем взаимодействие со следственным комитетом и МВД республики, результатом которого является гарантированный консульский доступ дипломатов», – добавил Мезенцев.

Напомним, конце июля в Белоруссии задержали 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами.

При этом СМИ со ссылкой на источники в российских спецслужбах сообщили, что задержание россиян было итогом масштабной провокации, устроенной украинскими силовиками.

Ситуацию обсуждали президенты обеих стран – Владимир Путин и Александр Лукашенко.