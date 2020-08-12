 

Посол рассказал о переговорах с Белоруссией о задержанным россиянам

12.08.2020, 21:48, Новости дня

Россия и Белоруссия решат все возникшие вопросы по ситуации с задержанными ранее 33 россиянами в Белоруссии, сообщил в среду посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.

«Важно отметить, что взаимодействие сотрудников Следственного комитета РФ и Генеральной прокуратуры со своими белорусскими партнерами позволяет глубоко и всесторонне разобраться в создавшейся ситуации. Убеждены в том, что результаты такой совместной работы Москвы и Минска снимут необоснованность тех трактовок, которые прозвучали ранее в отношении приезда наших граждан на территорию республики», – передает ТАСС слова посла.

Он также отметил, что российские дипломаты в четверг посетят задержанных.

«Консулы посольства РФ завтра вновь посетят задержанных российских граждан, которые находятся в СИЗО в Минске и Жодино. Мы последовательно осуществляем взаимодействие со следственным комитетом и МВД республики, результатом которого является гарантированный консульский доступ дипломатов», – добавил Мезенцев.

Напомним, конце июля в Белоруссии задержали 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами.

При этом СМИ со ссылкой на источники в российских спецслужбах сообщили, что задержание россиян было итогом масштабной провокации, устроенной украинскими силовиками.

Ситуацию обсуждали президенты обеих стран – Владимир Путин и Александр Лукашенко. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / На фоне обвинений во вмешательстве в дела Запада РФ принялась активнее отлавливать шпионов

15.07 / В РФ придумали способ борьбы с неплательщиками алиментов

03.08 / Выборы в Беларуси: взгляд из Киева 

26.07 / Брайан Хук: спор между странами Персидского залива слишком затянулся

04.08 / Взрыв в Бейруте. Минимум 30 погибших, более 2,5 тыс. раненых

29.06 / В ОБСЕ обвинили президента Польши в ксенофобской риторике

09.07 / Пресс-секретарь Фургала назвала его «очень честным человеком»

28.06 / Для радости: пермяки потратили президентские выплаты на исполнение детских желаний

12.07 / В Ивано-Франковской области заблокировали незаконную добычу нефти

29.06 / Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Пирогова волонтера Анурьевой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска