Воду в Москве проверили на коронавирус

12.08.2020, 21:48, Новости дня

Роспотребнадзор не обнаружил следов коронавируса ни в одной из проб воды, взятых на московских водозаборных станциях, информирует столичное управление ведомства.

«В период с марта 2020 года на водозаборах, перед подачей питьевой воды в распределительную сеть (станции водоподготовки), на наличие РНК коронавируса 2019-nCoV отобрано 616 проб для исследований на наличие РНК коронавируса 2019-nCoV. Во всех пробах исследованной воды РНК коронавируса 2019-nCoV не обнаружена», – говорится на сайте ведомства.

В ведомстве добавили, что благодаря современной и эффективной системе водоподготовки качество питьевой воды, подаваемой населению по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, соответствует нормативным требованиям и отличается стабильностью. За первое полугодие 2020 года все исследованные по микробиологическим показателям пробы питьевой воды – 4 тыс. 190 проб – соответствовали нормативам.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что почти все частицы коронавируса погибают в воде комнатной температуры в течение нескольких часов.

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что коронавирус не размножается ни в морской, ни в пресной воде и может сохраняться там, однако моментально убивается кипячением.