На акции у посольства Белоруссии в Москве задержаны пять человек

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12.08.2020, 21:30, Новости дня

Полиция задержала не менее пяти человек после двухчасовой мирной акции у посольства Белоруссии в центре российской столицы. Часть протестующих вернулась к диппредставительству республики.

После двух часов, в течение которых проходила акция, полицейские оттеснили группу из примерно 200 протестующих от посольства вниз по Маросейке в сторону станции метро «Китай-город» и попутно задержали не менее пяти человек, передает ТАСС.

Отмечается, что часть протестующих вернулась к посольству. Люди пришли выразить недовольство результатами выборов президента Белоруссии. Сейчас у здания находится не менее полутора сотен человек.

Ранее сообщалось, что у здания посольства Белоруссии в Москве несколько десятков человек выстроились в «цепь солидарности».

Многие протестующие нарисовали на лицах красно-белый флаг Белоруссии, держат в руках цветы и плакаты. К акции присоединились несколько человек из общественной организации «НОД» (Национально-освободительное движение). Они пели советские песни и выкрикивали лозунги за восстановление СССР. Однако другие собравшиеся называли их провокаторами и старались перекричать.

Акции протеста в Белоруссии начались после того, как стали известны результаты президентских выборов. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах, и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.



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