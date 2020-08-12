Политолог: Победа Лукашенко способна рассорить Навального с коммунистами

12.08.2020, 21:30, Новости дня

Итоги президентских выборов в Белоруссии продемонстрировали всю глубину идеологических разногласий между Навальным и КПРФ. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. Он считает, что Навальный все равно продолжит оказывать коммунистам поддержку при помощи так называемого «умного голосования», если КПРФ сама не откажется от его помощи из-за расхождения взглядов на победу Лукашенко.

«Мы уже видели, что произошло с активной сторонницей Навального, коммунисткой Еленой Шуваловой. У них была дружба вплоть до того, что ее из КПРФ выгнали за сотрудничество с Навальным. Тем не менее, Шувалова одной из первых поздравила Лукашенко с победой на выборах», – сказал профессор НИУ-ВШЭ, член экспертного совета Экспертного института социальных исследований Олег Матвейчев. Профессор уверен, что Навальный продолжит включать любую оппозицию в свои списки для поддержки на выборах, «потому что ему наплевать на идеологическую позицию кандидатов».

В среду КПРФ выступила с заявлением, в котором официально сообщила о признании «победы патриотических сил Белоруссии во главе с президентом А.Г. Лукашенко». В свою очередь, Навальный в своих публикациях в социальных сетях высказывается в поддержку белорусской оппозици.

«По поводу победы Лукашенко взгляды Навального и коммунистов разошлись, но по другим пунктам внутрироссийской повестки они согласны и будут действовать заодно. Понятно, что это показывает беспринципность Навального, его абсолютную всеядность и циничность», – считает Матвейчев.

«Навальный – не романтик, а циник. А вот граждане, которые по призыву этого блогера голосовали по «умному голосованию», верили ему, считали, что он поддерживает либералов, людей «со светлыми лицами». Теперь оказалось, что они купили кота в мешке. Навальный и дальше будет продолжат подсовывать им этих котов. И если они это не поймут, то продолжат следовать «умному голосованию». Если же поймут, то осознают – ничего «умного» в этом голосовании нет, а их просто используют втемную», – уверен Матвейчев.

Эксперт предрекает, что Навальный перестанет включать людей из КПРФ в списки «умного голосования» только в том случае, если те коммунисты сами отрекутся от него. «Старым коммунистам и старым либералам легче отречься от Навального, чем Навальному от них», – сообщил политолог. Кстатил, не исключает Матвейчев, ссоры вокруг президентских выборов в Белоруссии как раз и могут послужить водоразделом в сотрудничестве Навального с компартией.

Напомним, в Белоруссии после прошедших в воскресенье президентских выборов продолжаются массовые протесты – оппозиция отказывается признавать победу действующего главы государства Александра Лукашенко. В КПРФ выступили против попыток «переворота в братской Белоруссии».

Ранее на этой неделе депутат Мосгордумы Елена Шувалова поздравила Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии. Шувалова была год назад избрана как кандидат от КПРФ, но при поддержке «умного голосования» блогера Алексея Навального. Эта схема была предложена им для продвижения кандидатов от любых оппозиционных партий. За систематическое сотрудничество с Навальным Шувалова в этом году была исключена из партии.

Кстати, осенью прошлого года избранные при поддержке «умного голосования» коммунисты поддержали проект бюджета Москвы, проголосовав солидарно с депутатами от «Единой России». Этот факт эксперты сочли демонстрацией провала тактики Навального.