Названы новые наставники шоу “Голос. 60+”

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12.08.2020, 21:23, Разное

Вести шоу будет Дмитрий Нагиев.
К участию в первом съемочном этапе – слепых прослушиваниях – допущены пожилые вокалисты, успешно прошедшие отборочные кастинги. Самому молодому из них 60 лет, самому старшему – 91 год.

В шоу “Голос. 60+” участвуют исполнители из разных городов России. Есть и те, кто приехал попытать счастья на сцене из Туркменистана и США.

Во время слепых прослушиваний наставники наберут себе команды по четыре исполнителя в каждой. Затем определятся финалисты проекта. Финал шоу “Голос. 60+” пройдет в прямом эфире Первого канала. В итоге, в результате зрительского голосования станет известно имя победителя сезона.

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Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) 25 Июн 2020 в 2:41 PDT

Гарик Сукачев отметил, что стать наставником было для него неожиданно, приятно и очень почетно. Он пообещал отнестись к исполнению своей задачи со всей ответственностью.

Елена Ваенга в свою очередь призналась, что очень рада стать наставницей и сильно волнуется. Тамара Гвердцители заявила, что для нее участие в шоу “Голос. 60+” – большое счастье. На проекте она ждет необычных голосов, знакомств и эмоций.



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