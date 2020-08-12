Предотвратить остеопороз может окситоцин

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12.08.2020, 21:15, Новости дня

Окситоцин, который вырабатывается гипоталамусом, может помочь в борьбе с остеопорозом, а также поможет его предотвратить.

Во время исследования обнаружилось, что во время введения самкам крыс в конце их фертильного периода гормона, он предотвращал снижение плотности и прочности костей, а также недостаток веществ, способствующих формированию костей. Эти признаки являются первыми симптомами будущего остеопороза.

Исследование специалистов было направлено на профилактику первичного остеопороза. По этой причине ученые занимаются изучением физиологических процессов, которые происходят в пременопаузальном периоде. Самкам крыс во время эксперимента специалисты вводили две дозы окситоцина с интервалом 12 часов. Через 35 дней эксперимента обнаружилось, что у животных, которые получали окситоцин, не было признаков потери плотности костной ткани.



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