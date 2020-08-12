На майдане Независимости в Киеве началась акция в поддержку протестов в Белоруссии

12.08.2020, 21:08, Новости дня

Акция в поддержку участников протестов в Белоруссии началась на Майдане Независимости в Киеве. На площади собралось около 100 человек, они держат в руках плакаты и бело-красно-белые белорусские флаги.

По мнению митингующих, президент Украины Владимир Зеленский не должен признавать победу Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии, передает «Новое время».

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к Лукашенко и призвал власти республики немедленно остановить насилие в отношении граждан, освободить всех политзаключенных, а также провести досрочные выборы.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».