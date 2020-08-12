Возросло число сторонников отделения Шотландии от Британии

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12.08.2020, 21:08, Новости дня

Более половины (53%) опрошенных жителей Шотландии выступают за независимость от Великобритании, следует из данных опроса социологической компании YouGov.

В опросе, проведенном с 6 по 10 августа, приняли участие 1 тыс. 142 жителя Шотландии в возрасте старше 16 лет. За независимость в этот раз высказались на два процентных пункта респондентов больше, чем в аналогичном опросе в январе, передает РИА «Новости».

Также возросло число сторонников Шотландской национальной партии, которая в случае немедленных парламентских выборов получила бы 85 мандатов вместо нынешних 63 мест. На втором месте по поддержке участников опроса Консервативная партия, Лейбористская – на третьем.

В 2014 году Шотландия проголосовала на референдуме за сохранение региона в составе Соединенного Королевства, однако в 2016 году прошел референдум о членстве в ЕС, на котором Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза, а Шотландия – против.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о намерении Шотландии выйти из Соединенного Королевства на фоне Brexit.



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