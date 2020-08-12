Личное: Гражданин Трус

12.08.2020, 21:06, Разное

Согласно опросу, большинство адекватных людей, подписанных на мой Телеграм-канал, считает, что вчерашний припадок Михаила Ефремова перед входом в суд — это шоу.

Напомню, что подсудимый в прекрасном настроении сел в автомобиль приставов, поехал на заседание, а через 10 минут его уже выносили чуть ли не на руках — ноги заплетались, голова повисла.



Фото: Соцсети

Ещё через 20 минут Ефремов так вообще закатил глаза, когда врачи его грузили в Скорую помощь, будто спасать в столице больше некого было.

Что стало известно сегодня?

Если бы что-то с Мишей было, я бы уже написала пост, зачем он умер. Однако по данным Интерфакса, Ефремова уже выписали — не нашли никакого инсульта-инфаркта, данных таких попросту нет:

«Врачи Боткинской больницы провели Ефремову комплекс диагностических процедур и не нашли признаков нарушения мозгового кровообращения или очагов неврологической симптоматики, рассказал информированный источник “Интерфакса”.

“Ефремов покинул палату, в отделении его уже нет”, – добавил он, не уточнив, был ли актер выписан или переведен в другое лечебное учреждение.

В неврологическую реанимацию актера класть не стали, он обследовался в палате коммерческого отделения». Интерфакс.

То есть, что мы имеем в итоге? Миша валится с ног перед журналистами и видеокамерами на входе в суд. Не дома он завалился, не помер на унитазе, а демонстрирует как ему плохо лишь у всех на виду.

Приехавшие врачи Скорой не могут понять, что происходит с артистом. Инфаркт? Нет. Инсульт? Не похоже. Почему Миша закатывает глаза? Ну, таким место — в палате.

Причём, прошу заметить, госпитализация произведена не в реанимацию, а в коммерческую палату. Туда, где лежат все те, кого бы не взяли в обычную, ввиду отсутствия показаний для помощи.

Врачи Боткинской проводят комплекс диагностических процедур — ничего не находят.

Такое возможно? Конечно — когда пациент здоров.

Я грешным делом вчера даже где-то поверила игре гениального актёра Миши Ефремова. Ну, не инсульт, понятное дело, я решила, что он хряпнул немного, а потом и ещё накатил на грудь.

Народ наш российский — нужно отдать нам должное — очень милосерден к больным. Убитого в пьяном ДТП не вернёшь уже, а этот, убогий, валится вон — страдает, но этой нашей национальной добротой ведь легко воспользоваться!

Пожалейте меня, больнушечку — так называлась вчерашняя антреприза Ефремова.

Как это мерзко всё же.

Мало того, что убил человека, так ещё и ведёт себя теперь как мелкий трус, пытающийся избежать ответственности за содеянное.

Как вам такое поведение алкоголика Мишки?