Кравчук о Донбассе: вместо «особого статуса» – ввести другие понятия

12.08.2020, 20:55, Новости дня

Украина предлагает ввести новую формулировку – «особый режим административного управления», которая будет соответствовать украинскому законодательству вместо понятия «особый статус» Донбасса.

Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в эксклюзивном интервью телеканалу «ДОМ».

«Мы предлагаем вместо общего понятия «особый статус» внести другие понятия, в частности, я так вижу – и закон Украины, который готовится и уже почти готов по тем вопросам, которые касаются войны на Донбассе, и мира на Донбассе, мы просим понять нас и учесть такую формулировку: особый режим административного управления. И это […] соответствует тем реформам, которые проводятся в Украине в сфере местного самоуправления и нашим законам, которые уже приняты», – отметил Леонид Кравчук, говоря по-русски в программе «На самом деле: Донбасс», транслированной телеканалом 12 августа.

Кравчук подчеркнул, что «надо искать такую позицию, которая соответствует интересам, но не ставит Украину в положение невыполнения».

«Не потому, что у нас нет такого желания – мы демократическое государство, у нас есть десятки мнений людей, и парламент не может механически проголосовать, есть фракции, которые имеют другую точку зрения», – подчеркнул Леонид Кравчук.

Он считает, что нужно прекратить обвинять друг друга: и в рамках минского процесса, и вне минского процесса.

«Обвинение – это самый простой путь. Украине говорят – не делай то, России – не делай то, ОРДЛО – не делай то. Надо не обвинять, а пытаться договориться. Это есть демократический путь», – отметил Леонид Кравчук.

Ранее бывший президент Украины и новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выдвигал идею предоставления Донецкой и Луганской областям статуса Свободных экономических зон. Как сообщает Украинская служба Радио Свобода 31 июля, в интервью «Суспільному» Кравчук отметил, что речь может идти об «особой системе управления» в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, о свободной экономической зоне в них таким образом, чтобы не поступаться суверенитетом и независимостью государства.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 30 июля 2020 года назначил Леонида Кравчука руководителем делегации для участия в минском процессе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Телеканал «ДОМ» – круглосуточный развлекательно-информационный телеканал для жителей временно оккупированных территорий Украины, начавший вещание 1 марта 2020 года.

Напомним, что в Минске с 11 по 12 февраля 2015 года был согласован Комплекс мер по выполнению Минских соглашений для преодоления вооруженного конфликта на востоке Украины.

В одиннадцатом пункте Комплекс мер говорится о принятии «постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании, до конца 2015 года».

Как сообщает сайт Кремля, Комплекс мер в феврале 2015 года подписали участники Трехсторонней контактной группы: посол Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов и представители ОРДЛО.

Новая формулировка – задачи прежние

Аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко говорит, что особого оптимизма новая формулировка об «особом режиме административного управления» не внушает.

Она отмечает, что предложенный Кравчуком вариант для Донбасса открывает широкий спектр маневров и действий, причем не всегда в пользу Украины.

«Однако при этом «особый режим» может быть разный, и смысл в эти слова может вкладываться диаметрально противоположный – от предоставления каких-то дополнительных свобод, до ограничений этих свобод и прав», – сказала Кучеренко в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Она напоминает, что некоторые высказывания Кравчука касались возможностей для диалога с сепаратистами. Некоторые слова первого президента независимой Украины можно понять как желание посетить временно оккупированные территории, как желание провести переговоры с марионетками Кремля, отмечает Мария Кучеренко.

«Поэтому в контексте ранее сказанного им, это заявление никакого оптимизма не вызывает. Это похоже на очередную подмену очередности шагов. Вместо того, чтобы сначала говорить о выполнении пункта по безопасности на Донбассе, Кравчук продолжает говорить о том, какие он политические уступки готов предоставить», – констатирует эксперт.

По ее словам, в Москве вряд ли готовы рассматривать или обсуждать выдвигаемую инициативу.

«Москва обозначила свою позицию – под выполнением Минского соглашения они понимают, не полное его выполнение, а свою интерпретацию. России принципиально очередность шагов в отношении того, что касается передачи контроля над государственной границей. По мнению россиян, это может произойти только после выборов на Донбассе, для них принципиально закрепление «особого статуса» в нашей Конституции», – утверждает Кучеренко.

Война, статусы, Донбасс

Директор Центра общественно-информативных технологий «Форум» Валерий Дымов отмечает, что российская сторона на переговорах по Донбассу будет имплементировать и рассматривать лишь то, что соответствует ее пониманию уступок со стороны Украины.

«Поэтому новое название никак ни влияет на поведение России на переговорах – Кремль навязывает сам принцип того, как должна вести себя Украина: в Конституции сделать этот регион, сегодня оккупированный Россией, каким-то особенным», – сказал Дымов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отметил, что Россия хотела бы субъективизировать сепаратистов и марионеток на Донбассе, называя вещи «не своими именами». При этом, подчеркивает политолог, украинское и международное законодательства однозначно ответили на вопрос – кто ответственен за агрессию на востоке страны.

«Закон об особенностях местного самоуправления на временно оккупированных территориях, другие законы Украины называют агрессию и агрессией, называют Россию ответственной за агрессию на Донбассе. Есть решения международных инстанций – резолюция ПАСЕ, решение ООН, резолюции Сената и Конгресса США о том, что на Донбассе международный конфликт», – отмечает Дымов.

Аналитик констатирует: Леонид Кравчук, будучи президентом Украины с декабря 1991 по июль 1994 года, ответственен на предоставление Крыму статуса автономной республики.

Политолог вспоминает, что в начале 90-х прошлого века официальный Киев заявлял о решении проблем территориального устройства страны – путем предоставления Крыму статуса автономной республики и о том, что «полуостров будет навсегда украинским».

«Как ни называй агрессию и войну России против Украины, как не предоставляй какие-то другие статусы оккупированным районам Донецкой и Луганской областей – это война и это оккупация, а попытка «не мытьем, так катанием» обмануть переговорщиков – это приводит только к еще более ослабленной позиции», – констатирует Валерий Дымов.