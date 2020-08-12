Мнение: Негритянка-женщина, горяча и бешена…

12.08.2020, 20:50, Разное



Камала-вице

Занятно наблюдать, как Демпартия США продолжает глумиться над своими сторонниками. Теперь там Байден, впадающий в прогрессирующую деменцию старик, взял себе в вице-президенты Камалу Харрис – чернокожую с индийской (я сначала услышал – индейской, но нет) кровью. Таким образом, политкорректность в Штатах берет новые высоты: если Байден через год-два президентства окончательно впадет в маразм (что пока рассматривается как наиболее вероятный сценарий) – президентом США станет кандидат прям как из отдела кадров: не просто негр (как Обама), но еще и женщина. Для полного комплекта Харрис должна бы быть заодно лесбиянкой и инвалидом; не знаю – сведений о ее сексуальной ориентации я в Википедии не нашел.

На первый взгляд, с таким (такой!) вице победа Байдену на выборах просто гарантирована: если там нынче при виде чернокожего принято вставать на колени и целовать ему ботинки, то по поводу голосования вообще не должно быть вопросов. Только “за”, причем – публично, чтобы все видели. Ку-клукс-клан наоборот.

Но я предсказал победу Трампа над Хиллари на прошлых выборах – и продолжаю ставить на старину Дональда на этих. Что-то мне кажется, что все эти игры по типу “тупой и еще тупее” не доведут демократов до добра. Сама их ставка на Байдена, сенильного старика, выдает настолько глубокое презрение партии к избирателям – что они, какими бы ни были замороченными, не смогут этого не почувствовать. И – покажут дулю. В сущности, та же ошибка, что была с Хиллари.

Хотя посмотрим еще на Камалу – на вид-то она ничего. Хотя какое-то внутреннее родство с Хиллари – тот же типаж “бездушная администраторша” – просматривается.

UPD. О, вот уже поступают интересные инсайды от комментаторов в ФБ:

“-Харрис начала свою карьеру c блатной работенки в аппарате Калифорнии – “медкомиссия”, синекура для будущих и бывших политиков, 2 заседания в месяц, $70K в год (120 по нынешним), 20% неявка. Впрочем, это такая “работа”, ходи не ходи. Эту работу сделал ей любовник Вилли Браун, спикер в Калиф-конгрессе и самый влиятельный политик в штате. Ей было 30, ему 60 и женат впридачу”.

Впрочем, это по нынешним временам компромат: получается, что все-таки не лесбиянка.