Полиция начала оттеснять собравшихся у посольства Белоруссии в Москве

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12.08.2020, 20:48, Новости дня

Сотрудники полиции начали оттеснять людей, собравшихся у посольства Белоруссии в Москве.

До этого полицейские просто наблюдали за ситуацией у посольства, позже стражи порядка выстроились в цепь и начали оттеснять людей от здания. Собравшиеся перемещаются от посольства по обе стороны улицы. Большая часть людей движутся колонной по тротуару в сторону станции метро «Китай-город», передает ТАСС.

Около посольства находились порядка 400 человек. Многие протестующие нарисовали на лицах красно-белый флаг Белоруссии, держат в руках цветы и плакаты. К акции присоединились несколько человек из общественной организации «НОД» (Национально-освободительное движение). Они пели советские песни и выкрикивали лозунги за восстановление СССР. Однако другие собравшиеся называли их провокаторами и старались перекричать.

Протесты у здания посольства республики в Москве проходят уже четвертый день подряд.

Ранее сообщалось, что у здания посольства Белоруссии в Москве несколько десятков человек выстроились в «цепь солидарности». Подобные акции проходят в среду в Минске.

Так, женщины вышли на несанкционированную акцию в Минске, выступая против действий правоохранителей при подавлении акций протеста в городах республики. Они надели белые одежды и выстроились у входа в местный рынок, выступая за освобождение задержанных во время протестов. Акцию поддержали и в регионах страны.

Также вдоль проспекта Независимости в спальном микрорайоне Уручье на востоке Минска десятки человек выстроились в так называемую цепь солидарности.

Во вторник в Белоруссии прошла третья ночь протестов: в Минске против митингующих бросили внутренние войска, в центре Бреста начались столкновения с ОМОНом. В центр белорусской столицы стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.

В среду под Минском заметили колонны военной техники, выдвинувшиеся в сторону белорусской столицы.



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