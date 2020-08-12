TVN24 – экс-глава МИД Польши предвидит «схватку» между ЕС и Россией за Белоруссию

12.08.2020, 20:35, Новости дня

Если Запад останется в стороне, развитие Белоруссии может пойти по «московскому сценарию»: Кремль подберёт замену Лукашенко из его окружения, считает бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. В беседе с TVN24 он раскритиковал ЕС за игнорирование происходящего в Белоруссии. По мнению политика, белорусам необходимо предложить позитивную программу в виде экономической помощи. И при этом он не исключает возможной «схватки» с Россией, от исхода которой будет зависеть, примкнёт ли Белоруссия к Европе или станет частью процесса восстановления «российской империи».



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Ситуация в Белоруссии может пойти по трём направлениям, говорит в беседе с TVN24 бывший министр иностранных дел Польши, евродепутат Витольд Ващиковский. Согласно первому трагическому сценарию, оппозиция не сможет убедить режим измениться, и это может закончиться сценарием, за которым весь мир наблюдал 30 лет назад на площади Тяньаньмэнь в Китае. «К сожалению, «китайский сценарий» очень вероятен, если неорганизованная оппозиция лишь придаст силу протестам», — с сожалением предположил политик.

Позитивный, хоть и маловероятный сценарий, по мнению Ващиковского, предполагает начало переговоров Лукашенко с оппозицией. Но сам политик считает белорусскую оппозицию мало сплочённой и разрозненной.

В качестве третьего возможного развития событий он назвал «московский вариант». «В соответствии с ним Москва совершит дворцовый переворот, в результате которого она выберет из команды Лукашенко наименее скомпрометированного политика, который будет в состоянии возглавить режим и захватить власть», — объяснил он.

В беседе Витольд Ващиковский также подверг критике действия ЕС в отношении Белоруссии. «Это поражение Евросоюза, который годами не в состоянии правильно проводить внешнюю политику. Он игнорирует то, что происходит в Белоруссии», — констатировал бывший министр.



«Можно проводить негативную кампанию в отношении Белоруссии и расширять санкционную политику, но можно и предложить более позитивную программу, то есть пакет экономической помощи», — отметил евродепутат.

Он уверен: ЕС нужно показать Лукашенко, что если он согласится на переговоры о демократизации Белоруссии, то заручится поддержкой со стороны ЕС. По его мнению, стоит ожидать схватки между ЕС и Россией. «Станет ли Белоруссия частью Европы или частью процесса восстановления российской империи», — объяснил он. «Мы, будучи ЕС, обладаем всеми силами и средствами, чтобы превзойти Россию», — резюмировал в беседе с TVN24 бывший министр иностранных дел Польши, евродепутат Витольд Ващиковский.